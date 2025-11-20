Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11

Với kích thước dài 1 mét, rộng 60cm, chiếc bánh rau câu nghệ thuật 3D này được chính tay chị Nguyễn Thị Bích Hảo tỉ mỉ hoàn thiện trong hơn 10 giờ đồng hồ.

Từ từng lớp thạch trong veo, những cánh hoa sen nổi mềm mại cho đến dòng chữ “Ơn thầy cô”, tất cả đều được chị Hảo tạo tác bằng sự khéo léo và kiên nhẫn. Nhưng điều làm nên giá trị đặc biệt của chiếc bánh không chỉ nằm ở kích thước hay kỹ thuật tinh xảo, mà còn ở tấm lòng tri ân mà chị gửi gắm trong đó. Bởi đây là món quà mà chị dành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Quy trình làm bánh kéo dài từ nấu rau câu, để nguội, đến việc vẽ từng chi tiết. Riêng phần đổ đế bằng sữa dừa và cà phê cũng cần thêm vài giờ chờ đông. Trong đó, khó nhất chính là công đoạn vẽ hoa 3D. Bởi các họa tiết đều được tạo từ mặt trái của lớp thạch, đòi hỏi khả năng tưởng tượng cao và sự chính xác tuyệt đối khi đưa mũi kim vào từng điểm. Theo chị Hảo, chỉ khi đặt trọn cảm xúc vào từng nét vẽ, bông hoa mới thực sự “có hồn”.

Khi chiếc bánh được trao đến tập thể các giáo viên, niềm vui và sự ấm áp dường như lan tỏa khắp không gian, như một lời nhắc nhở dịu dàng về ý nghĩa của nghề gieo chữ. Đối với nhà trường, đây là món quà khiến thầy cô thực sự xúc động. Bởi đằng sau hơn mười tiếng đồng hồ miệt mài của chị Bích Hảo là tình cảm chân thành, là lời cảm ơn gửi đến những người đã và đang dốc lòng vì học trò.

Không chỉ là một món quà, chiếc bánh rau câu nghệ thuật 3D này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và lòng trân trọng dành cho những người làm nghề gieo chữ, những người âm thầm cống hiến, bồi dưỡng nên những thế hệ học trò vững vàng bước vào tương lai.

