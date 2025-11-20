Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11
Video Đời sống

Sầm Ánh - Ngô Duy - Phước Lộc
20/11/2025 13:05 GMT+7

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chị Nguyễn Thị Bích Hảo, người được mệnh danh là “siêu đầu bếp Việt Nam” đã dành hơn 10 giờ đồng hồ tỉ mỉ tạo tác một chiếc bánh rau câu 3D khổng lồ như món quà tri ân gửi đến thầy cô.

Với kích thước dài 1 mét, rộng 60cm, chiếc bánh rau câu nghệ thuật 3D này được chính tay chị Nguyễn Thị Bích Hảo tỉ mỉ hoàn thiện trong hơn 10 giờ đồng hồ.

Từ từng lớp thạch trong veo, những cánh hoa sen nổi mềm mại cho đến dòng chữ “Ơn thầy cô”, tất cả đều được chị Hảo tạo tác bằng sự khéo léo và kiên nhẫn. Nhưng điều làm nên giá trị đặc biệt của chiếc bánh không chỉ nằm ở kích thước hay kỹ thuật tinh xảo, mà còn ở tấm lòng tri ân mà chị gửi gắm trong đó. Bởi đây là món quà mà chị dành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11- Ảnh 1.

Chiếc bánh rau câu nghệ thuật 3D này được chính tay chị Nguyễn Thị Bích Hảo tỉ mỉ hoàn thiện trong hơn 10 giờ đồng hồ

ẢNH: SẦM ÁNH

Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11- Ảnh 2.

Từ từng lớp thạch trong veo, những cánh hoa sen nổi mềm mại cho đến dòng chữ “Ơn thầy cô”, tất cả đều được chị Hảo tạo tác bằng sự khéo léo và kiên nhẫn.

ẢNH: SẦM ÁNH

Quy trình làm bánh kéo dài từ nấu rau câu, để nguội, đến việc vẽ từng chi tiết. Riêng phần đổ đế bằng sữa dừa và cà phê cũng cần thêm vài giờ chờ đông. Trong đó, khó nhất chính là công đoạn vẽ hoa 3D. Bởi các họa tiết đều được tạo từ mặt trái của lớp thạch, đòi hỏi khả năng tưởng tượng cao và sự chính xác tuyệt đối khi đưa mũi kim vào từng điểm. Theo chị Hảo, chỉ khi đặt trọn cảm xúc vào từng nét vẽ, bông hoa mới thực sự “có hồn”.

Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11- Ảnh 3.

Bởi các họa tiết như cánh hoa sen đều được tạo từ mặt trái của lớp thạch, đòi hỏi khả năng tưởng tượng cao và sự chính xác tuyệt đối khi đưa mũi kim vào từng điểm.

ẢNH: SẦM ÁNH

Khi chiếc bánh được trao đến tập thể các giáo viên, niềm vui và sự ấm áp dường như lan tỏa khắp không gian, như một lời nhắc nhở dịu dàng về ý nghĩa của nghề gieo chữ. Đối với nhà trường, đây là món quà khiến thầy cô thực sự xúc động. Bởi đằng sau hơn mười tiếng đồng hồ miệt mài của chị Bích Hảo là tình cảm chân thành, là lời cảm ơn gửi đến những người đã và đang dốc lòng vì học trò.

Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11- Ảnh 4.

Khi chiếc bánh được trao đến tập thể các giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, niềm vui và sự ấm áp dường như lan tỏa khắp không gian

ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ là một món quà, chiếc bánh rau câu nghệ thuật 3D này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và lòng trân trọng dành cho những người làm nghề gieo chữ, những người âm thầm cống hiến, bồi dưỡng nên những thế hệ học trò vững vàng bước vào tương lai.

Khám phá thêm chủ đề

bánh 20.11 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 Nguyễn Thị Bích Hảo bánh rau câu nghệ thuật 3D ẩm thực
