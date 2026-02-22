Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn dưa hấu đúng cách, lợi đủ đường cho tuyến tiền liệt, tim mạch và huyết áp

Như Quyên
Như Quyên
22/02/2026 08:51 GMT+7

Ngày tết, dưa hấu là loại trái cây phổ biến. Nếu ăn đúng cách, loại quả quen thuộc này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu mới cho thấy, dưa hấu không chỉ giúp giải khát mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có thể bảo vệ cơ thể trước các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, theo Times of India (Ấn Độ).

Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Wendi A. Irlbeck - cho biết dưa hấu chứa hàm lượng lycopene cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đậm của dưa hấu - là một trong những hợp chất giá trị nhất của loại quả này. Lycopene có liên quan đến việc làm chậm tiến triển ung thư, giảm viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch và bảo vệ tế bào, theo Medical News Today (Anh).

Một nghiên cứu năm 2020 đăng trên ScienceDirect (Hà Lan) đã đánh giá tác dụng của lycopene đối với ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả cho thấy hợp chất này có thể làm chậm sự tiến triển và tăng sinh của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý dưa hấu chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn cân bằng, hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt một cách tự nhiên, không thay thế điều trị y khoa tiêu chuẩn.

Ăn dưa hấu đúng cách, lợi đủ đường cho tuyến tiền liệt, tim mạch và huyết áp - Ảnh 1.

Dưa hấu chứa nhiều kali, giúp điều hòa huyết áp, duy trì dẫn truyền thần kinh khỏe mạnh

ẢNH: AI

Cải thiện lưu thông máu

Dưa hấu giàu L-citrulline - một axit amin giúp cơ thể sản sinh nitric oxide, hợp chất có tác dụng cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp. Ngoài ra, hàm lượng nước và chất xơ trong dưa hấu giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru: Chất xơ làm tăng khối lượng phân, còn nước hỗ trợ nhu động ruột đều đặn. Nhờ đó, dưa hấu giúp giảm táo bón và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Điều hòa huyết áp, chăm sóc da

Dưa hấu chứa khoảng 92% nước, là nguồn bù nước rất hiệu quả. Một cốc dưa hấu (khoảng 154 g) cung cấp khoảng 170 mg kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, duy trì dẫn truyền thần kinh khỏe mạnh, hỗ trợ co cơ và tăng sức bền.

Dưa hấu còn góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin C cao giúp tăng sản sinh collagen - yếu tố giúp da săn chắc, đàn hồi và trẻ trung. Đồng thời, lycopene giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV bằng cách giảm stress oxy hóa trong tế bào da. Ăn dưa hấu thường xuyên có thể hỗ trợ làm chậm lão hóa da và duy trì làn da khỏe từ bên trong.

Lưu ý khi gì khi ăn dưa hấu?

Dù có lợi cho sức khỏe, dưa hấu vẫn nên được ăn hợp lý. Người mắc tiểu đường cần tính toán lượng đường tự nhiên trong dưa hấu khi xây dựng khẩu phần ăn. Người đang dùng thuốc lợi tiểu nên theo dõi lượng dưa hấu tiêu thụ vì hàm lượng kali cao có thể ảnh hưởng đến thuốc.

Bên cạnh đó, ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây đầy bụng hoặc tiêu chảy do hàm lượng nước và chất xơ cao. Tuy hiếm gặp nhưng một số người có thể bị dị ứng, các biểu hiện như nổi mề đay hoặc ngứa, cần chú ý quan sát để thăm khám kịp lúc.

Chuyên gia chỉ cách chọn dưa hấu ngon

Chuyên gia chỉ cách chọn dưa hấu ngon

Dưa hấu là trái cây quen thuộc, được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt thanh mát, giải nhiệt tốt trong những ngày hè nóng bức.

