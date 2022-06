An Giang: Bắt bị can lừa đảo bán 7 trạm phát sóng mạng di động

Ngày 11.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Thủy (47 tuổi) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Văn Hiếu (39 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh An, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nghe thông tin trạm thu, phát sóng của một nhà mạng phía sau nhà sắp thay thế linh kiện sẽ có phế liệu bán, Thủy nảy sinh ý định lừa đảo những người mua bán phế liệu để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện, từ giữa tháng 11.2021 đến ngày 18.1.2022, Thủy và Hiếu dùng thủ đoạn gian dối bán phế liệu 7 từ trạm thu, phát sóng của nhà mạng trên địa bàn các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên cho anh N.V.N (35 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Thoại Sơn, làm nghề thu mua phế liệu) để chiếm đoạt tổng số tiền 135 triệu đồng.





Ngoài ra, ngày 31.12.2021, Thủy còn sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của cha ruột anh N. số tiền 12,5 triệu đồng.

Sau khi biết bị mình bị lừa, anh N. đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy.

Hiện Công an H.Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo bán 7 trạm phát sóng mạng di động.