An Giang: Bỏ 5 xe máy và 5.000 gói thuốc lá, nhảy kênh trốn khi bị công an phát hiện

Chiều 14.4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao N.H.O (53 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang) cùng tang vật là 5 xe máy và 5.000 gói thuốc lá lậu cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.



Nhóm buôn lậu bỏ lại 5 xe máy và 5.000 gói thuốc lá lậu rồi nhảy xuống kênh bỏ trốn CTV

Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, tại đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Tổ liên ngành chống buốn lậu tỉnh An Giang và Công an TP.Châu Đốc phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy chở nhiều hàng hóa nghi vấn là thuốc lá lậu nên tiến hành kiểm tra.

Bị công an phát hiện, cả hai lợi dụng đêm tối bỏ lại 2 xe máy và 2.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhảy xuống kênh bỏ trốn.

Kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác tiếp tục phát hiện, tạm giữ thêm 3 xe máy và 2.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, bắt giữ N.H.O khi người này đang canh đường cho các nghi phạm vận chuyển thuốc lá lậu.