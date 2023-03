Tạm giữ hình sự 2 người chở thuốc lá lậu ở An Giang

Chiều 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Gi Khánh (40 tuổi) và Nguyễn Trung Bình (31 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá lậu.

Nguyễn Gi Khánh (bên trái) và Nguyễn Trung Bình bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ tại hiện trường vận chuyển thuốc lá nhập lậu CACC

Khoảng 23 giờ 45 ngày 30.3, tại khu vực mương Thốt Nốt (thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Châu Đốc, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và lực lượng biên phòng An Giang, tổ chức mật phục, bắt giữ Nguyễn Gi Khánh và Nguyễn Trung Bình đang dùng xe máy vận chuyển 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận cùng thuê người canh đường để vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên từ Campuchia về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 3 giờ 25 ngày 31.3, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tuần tra, phát hiện 3.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại được đựng trong các túi ni lông cất giấu xung quanh nhiều nhà dân tại P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc.

Gần 3.500 gói thuốc lá nhập lậu được lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện vào rạng sáng 31.3 CACC

Tại thời điểm phát hiện, không có người thừa nhận là chủ sở hữu số thuốc lá nêu trên, nên tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật bàn giao cho Công an TP.Châu Đốc tiếp tục xử lý.

Hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu nêu trên đang được Công an TP.Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định.