An Giang đề xuất Chính phủ hỗ trợ gần 558 tấn gạo

Chiều 20.5, tin từ UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH và Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ hỗ trợ gần 558 tấn gạo cho hơn 37.000 người dân thuộc diện hoàn cảnh khó khăn trong dịp giáp hạt đầu năm 2024 của 2 huyện An Phú và Tri Tôn.

Trong văn bản, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, An Giang nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, từ đó giúp nhiều người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn; giá cả hàng hóa tăng cao làm cho đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội có nguy cơ thiếu lương thực dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Qua tổng hợp, An Giang cần hỗ trợ gần 558 tấn gạo để cấp cho 37.184 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội. Do ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn, hàng năm phải nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách T.Ư nên tỉnh An Giang không thể đảm bảo nhu cầu hỗ trợ gạo cho các đối tượng nêu trên.

Trong số gạo tỉnh An Giang đề xuất Chính phủ hỗ trợ, H.An Phú cần gần 542 tấn để cấp cho 36.100 người; H.Tri Tôn cần hơn 16 tấn để cấp cho gần 1.100 người.