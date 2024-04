An Giang: Thông xe cầu Châu Đốc bắc ngang sông Hậu

Sáng 23.4, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe cầu Châu Đốc, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ thông xe cầu Châu Đốc TRẦN NGỌC

Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu nối liền TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu có chiều dài tính đến hai đuôi mố cầu là 667 m, mặt cắt ngang cầu rộng 14 m đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn lưu thông. Nếu tính luôn đường dẫn kết nối 2 đầu cầu, công trình tổng cộng dài 2.067 m. Tổng mức được đầu tư xây dựng cầu hơn 534 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Công trình thi công vượt tiến độ gần 9 tháng.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: "Cầu Châu Đốc hoàn thành đã thỏa lòng mong đợi của bao thế hệ người dân An Giang nói riêng và một phần người dân vùng ĐBSCL nói chung. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh: Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang".

Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu nối liền TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu thuộc tỉnh An Giang TRẦN NGỌC

Cũng theo ông Lê Văn Phước, bên cạnh việc góp phần thông tuyến quốc lộ N1, cầu Châu Đốc với vị trí giao thoa, còn góp phần khơi thông kết nối, đồng bộ tải trọng đường bộ với các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 91C và quốc lộ 80B; khơi thông kết nối, đồng bộ tải trọng trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển. Đồng thời là đòn bẩy, tạo động lực trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp của địa phương….

Lễ thông xe cầu Châu Đốc TRẦN NGỌC

Trước nay người dân đi từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc phải qua phà Châu Giang, cầu Châu Đốc hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương. Đây là công trình đầu tư từ ngân sách nên không thu phí khi qua cầu.