An Giang: Khởi tố, bắt giam cặp vợ chồng cướp tiệm vàng

Ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ Khánh, cùng 22 tuổi, ngụ P.5, TP.Tân An, Long An) về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 14 giờ ngày 4.1, Công an H.Chợ Mới nhận tin báo có vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Kim Chi (khóm Mỹ Tân, TT.Mỹ Luông). Nghi phạm là đôi nam nữ giả vờ mua vàng sau đó cướp 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền và vòng đeo tay tổng cộng 6 chỉ vàng 24K, trị giá hơn 32 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an H.Chợ Mới chỉ đạo lực lượng chuyên môn của đơn vị phối hợp công an địa phương đến hiện trường để điều tra. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an H.Chợ Mới bắt giữ Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa đang lẩn trốn tại vườn xoài thuộc ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, H.Chợ Mới. Đồng thời, thu giữ tang vật là số vàng cả 2 vừa cướp được.





Bước đầu, Khánh và Thoa khai nhận, khoảng 13 giờ 10 ngày 4.1, Khánh điều khiển xe máy chở Thoa đến tiệm vàng Kim Chi giả vờ mua vàng. Chủ tiệm đưa cho 1 sợi dây chuyền và 1 vòng đeo tay vàng để xem. Trong lúc Thoa kêu chủ tiệm tính tiền, Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo, xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy vàng rồi cả 2 bỏ chạy ra ngoài. Cả 2 để lại xe máy tại hiện trường.

Vụ cướp tiệm vàng đang được Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra, xử lý.