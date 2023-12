An Giang không còn khả năng hỗ trợ cát cho TP.HCM làm đường Vành đai 3

Sáng ngày 4.12, tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký văn bản trả lời UBND TP.HCM về việc không có khả năng cung cấp cát để hỗ trợ TP.HCM thực hiện dự án dự án đường Vành đai 3.

Khai thác cát trên sông Tiền, thuộc H.Chợ Mới, tỉnh An Giang TRẦN NGỌC

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký văn bản số 1621 ngày 29.11 phúc đáp công văn đề nghị UBND TP.HCM về đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo các tỉnh để rà soát, điều phối vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trong văn bản lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, hiện nay nguồn cát trên địa bàn tỉnh An Giang đều đã huy động để phân bổ cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL. Bao gồm, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang hơn 9,3 triệu m3, qua địa bàn Hậu Giang và Cần Thơ là 7,5 triệu m3, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là 7 triệu m3. Ngoài ra, lượng cát của tỉnh An Giang còn phải cung cấp cho các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Các đơn vị thi công cầu Châu Đốc dùng nguồn cát san lấp mặt đường lên cầu TRẦN NGỌC

Đối với các mỏ cát theo đề xuất của UBND TP.HCM cung cấp cho dự án đường Vành đai 3 gồm: mỏ cát trên sông Hậu (xã Khánh Hòa, H.Châu Phú và xã Phú Hiệp, H.Phú Tân) do Công ty TNHH TM Tân Hồng khai thác, trữ lượng khoảng hơn 1,1 triệu m3, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết đã phân bổ hết cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang và các công trình trong tỉnh.

Với khu vực cát thu hồi từ dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao (thuộc tỉnh An Giang) trữ lượng khoảng hơn 3,46 triệu m3, đã phân bổ 3 triệu m3 cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, khối lượng còn lại cung cấp cho các công trình trong tỉnh An Giang.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, việc hỗ trợ nguồn cát cho dự án đường Vành đai 3 TP.HCM là rất khó khăn và tỉnh An Giang không còn khả năng hỗ trợ. UBND tỉnh An Giang đề nghị Bộ TN-MT và UBND TP.HCM làm việc với các tỉnh, thành phố khác để được hỗ trợ nguồn cát phục vụ thi công đường Vành đai 3.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án đường Vành đai 3 TP. HCM có tổng chiều dài hơn 76,3km, qua 4 địa phương, đoạn qua TP.HCM dài hơn 47 km; Đồng Nai hơn 11,2 km; Bình Dương hơn 10,7 km và Long An hơn 6,8 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỉ đồng. Dự án đã được khởi công chính thức từ ngày 18.6.2023, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Theo ước, dự án đường Vành đai 3 cần nguồn cát đắp nền đường 7,3 triệu m3; cát xây dựng 1,5 triệu m3. Trước nhu cầu cát rất lớn để thi công dự án, Bộ TN-MT và UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị nhiều tỉnh, thành phố hỗ trợ cát cho dự án.