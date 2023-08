An Giang: Lừa tiền cọc mua nền gần 46 tỉ đồng, nhận án chung thân

Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Huỳnh Trúc Vi (31 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi tại phiên tòa TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, Phan Huỳnh Trúc Vi, từng làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty CP Xây lắp An Giang từ năm 2014 đến tháng 10.2020 thì bị công ty sa thải. Trong quá trình làm việc tại Công ty CP Xây lắp An Giang, Vi đã vay tiền với lãi suất cao bên ngoài để tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian từ khoảng tháng 5.2020 đến tháng 3.2021, Vi lợi dụng việc Công ty CP Xây Lắp An Giang thực hiện nhiều dự án phân lô, bán nền trên địa bàn TP.Long Xuyên; đồng thời dùng thủ đoạn nói dối việc bản thân được Công ty CP Xây lắp An Giang giao nhiệm vụ nhận tiền cọc bán đất nền tại các dự án khu dân cư của công ty nhằm lừa khách hàng. Thấy Vi tung tin nhận tiền cọc trùng thời điểm Công ty CP xây lắp An Giang đang phân lô, bán nền tại các dự án, nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản cá nhân của Vi.

Đến giữa năm 2022, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, Vi đã chiếm đoạt tiền của 11 bị hại, với tổng số tiền hơn 68 tỉ đồng. Sau khi sự việc bại lộ, Vi đã chuyển trả cho các bị hại hơn 22 tỉ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại là gần 46 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Phan Huỳnh Trúc Vi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vi khai nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt của các bị hại để tiêu xài, mua sắm cá nhân và trả nợ tiền vay, tiền lãi cho người khác. Ngoài mức án chung thân, TAND tỉnh An Giang còn tuyên buộc Vi trả lại cho các bị hại số tiền gần 46 tỉ đồng đã chiếm đoạt.