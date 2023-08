Vĩnh Long: Khởi tố bị can núp bóng tiệm game bắn cá để bán ma túy

Triệt phá đường dây ma túy do Kim Soon-sik (63 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu là chiến công lớn của lực lượng cảnh sát ma túy. Công an TP.HCM bắt hàng chục bị can, thu giữ hàng trăm ki lô gam ma túy, đặc biệt đánh sập 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia.