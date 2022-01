An Giang: Tổ chức đại hội Đoàn điểm cấp xã

Ngày 25.1, Xã đoàn Vĩnh Hanh, H.Châu Thành, An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn An Giang chọn làm đại hội điểm của đại hội Đoàn cấp cơ sở của tỉnh. Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Xã đoàn Vĩnh Hanh luôn đạt danh hiệu xuất sắc vững mạnh, thực hiện 18 công trình thanh niên với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Qua các phong trào thanh niên, nhiều đoàn viên có thành tích tiêu biểu được tuyên dương là Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc; Bí thư Xã đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng; bằng khen của T.Ư Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020; đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang,…

Tại đại hội, 60 đại biểu đại diện cho hơn 120 đoàn viên toàn xã đã bầu chọn 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Xã đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời bỏ phiếu bầu trực tiếp chị Trần Thị Bích tái đắc cử chức Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hanh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới.





Dịp này, Tỉnh Đoàn An Giang trao 20 suất học bổng Vừ A Dính của T.Ư Đoàn hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hanh, H.Tri Tôn.

Sau đại hội, Tỉnh đoàn An Giang đã trao đổi, rút kinh nghiệm cùng với các huyện, thị xã, thành phố để công tác tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh thành công.