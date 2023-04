An Giang: Truy bắt nhóm trộm đường sông, giấu tài sản trong trại cưa bỏ hoang

Ngày 7.4, tin từ Công an P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đơn vị vừa kiểm tra một trại cưa bỏ hoang thuộc khóm Tây Khánh 5, P.Mỹ Hòa. Qua kiểm tra phát hiện, tạm giữ nhiều dao, súng tự chế, 5 xe máy cùng nhiều tài sản nghi vấn do trộm cắp mà có.



Lực lượng công an phát hiện trong trại cưa bỏ hoang có nhiều dao, súng tự chế và nhiều tài sản khác nghi là tang vật do nhóm trộm đường sông cất giấu CACC

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 6.4, qua tin báo của quần chúng nhân dân, có một số người nghi vấn là nhóm trộm đường sông tụ tập tại một trại cưa bỏ hoang thuộc khóm Tây Khánh 5, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên nên lực lượng công an phường kiểm tra địa điểm trên. Phát hiện có công an, nhóm khoảng 4 người liền tháo chạy ra phía sau rồi lên xuồng máy tẩu thoát.

Rất nhiều dao, kiếm, súng tự chế được phát hiện tại hiện trường CACC

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 5 xe máy, 5 xuồng máy, 9 dao, 4 cục máy nổ, súng tự chế, 5 điện thoại,... cùng nhiều tài sản nghi vấn do nhóm đối tượng này trộm cắp mà có.

Hiện, lực lượng Công an TP.Long Xuyên đang phối hợp Công an P.Mỹ Hòa và công an các phường, xã xác minh, truy bắt nhóm trộm nêu trên.