An Giang và Hậu Giang phối hợp ra quân chương trình 'Tháng ba biên giới'

Ngày 3.3, Tỉnh đoàn 2 tỉnh An Giang và Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ ra quân chương trình "Tháng ba biên giới" tại xã Vĩnh Gia, H.Tri Tôn, An Giang. Gần 300 đoàn viên, hội viên thanh niên và người dân khu vực biên giới của tỉnh An Giang tham gia buổi lễ.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh đoàn An Giang trao quà cho cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực công tác TRẦN NGỌC

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn 2 tỉnh An Giang và Hậu Giang đã trao tặng 1 căn nhà nhân ái, 122 suất quà, 45 suất học bổng, 100 lá cờ Tổ quốc; hỗ trợ 1 tuyến đường "Thắp sáng phum, sóc" và thực hiện 200 suất khám bệnh, với tổng giá trị gần 220 triệu đồng.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang trao quà cho học sinh khu vực biên giới nhân lễ ra quân "Tháng ba biên giới" TRẦN NGỌC





Tổ chức khám bệnh miễn phí cho cư dân biên giới TRẦN NGỌC

Anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, cho biết trong chương trình "Tháng ba biên giới", tuổi trẻ An Giang sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng nhà nhân ái, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh cấp phát thuốc cho người dân; trao tặng tuyến đường "Thắp sáng phum sóc".