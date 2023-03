Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết dự chương trình 'Tháng ba biên giới' tại Kiên Giang

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết chương trình "Tháng ba biên giới" năm nay được thiết kế với tinh thần "Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc".

Ngay trong ngày đầu tiên khởi động chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới đã tổ chức đồng loạt các hoạt động "Tháng ba biên giới" tại các địa bàn biên giới khó khăn với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân "Tháng ba biên giới" tại H.Giang Thành, tỉnh Kiên Giang TRẦN NGỌC

Qua đó, anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi các hội viên và thanh niên hãy thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đóng góp sức trẻ của mình bằng những hành động cụ thể vì biên cương Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội giáp biên giới đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi các địa phương có chung đường biên giới, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023), anh Nguyễn Minh Triết chúc các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng nhiều sức khoẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhà nước và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước và giữ gìn bình yên cho nhân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho đại diện Đồn Biên phòng Phú Mỹ, tỉnh Kiên Giang TRẦN NGỌC

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao tặng 50 suất quà cho nạn nhân dioxin; trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên; tặng 80 suất quà và 40 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Giang Thành; xây 2 Ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh là người dân tộc mồ côi; Xây dựng 2 Nhà vệ sinh cho em; xây 1 khu vui chơi cho thiếu nhi; 1 công trình thắp sáng đường biên và xây 1 căn nhà đồng đội... với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Sau lễ ra quân, các đại biểu đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ và Trường tiểu học Phú Mỹ; Tổ chức lễ khởi công xây dựng "Nhà hạnh phúc"; Tổ chức phát động đợt 9 "Những bước chân vì cộng đồng"; Tổ chức khám phát thuốc cho bà con nghèo trên địa bàn huyện và nhiều hoạt động khác.

Chương trình "Tháng ba biên giới" được triển khai từ ngày 1.3 đến 31.3 tại các xã biên giới trên toàn quốc. Năm nay chương trình ra quân cấp T.Ư được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.

Các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: nhóm các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo; Nhóm các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi của cán bộ Đoàn - Hội, lực lượng đoàn viên với lực lượng biên phòng... và nhóm các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới trên cả nước.