Ăn gừng buổi nào tốt nhất?

Gừng chứa gingerol và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và chống viêm. Tuy nhiên, lợi ích còn phụ thuộc vào cách sử dụng và lượng gừng tiêu thụ.

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Mỹ (NCCIH), nhiều nghiên cứu về gừng sử dụng thực phẩm bổ sung với liều lượng được chuẩn hóa, vì vậy không thể mặc nhiên cho rằng ăn gừng trong bữa cơm sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

Một ít gừng trong cháo, súp hoặc một tách trà gừng ấm có thể là lựa chọn phù hợp vào buổi sáng, nhất là với người thích thức uống ấm hoặc muốn thay đổi khẩu vị Ảnh: P.H tạo từ AI

Buổi sáng: Có thể dùng cùng bữa ăn

Một ít gừng trong cháo, súp hoặc một tách trà gừng ấm có thể là lựa chọn phù hợp vào buổi sáng, nhất là với người thích thức uống ấm hoặc muốn thay đổi khẩu vị.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ăn gừng ngay khi thức dậy, lúc bụng đói, tốt hơn so với dùng vào thời điểm khác. Người dễ cồn cào, đau bụng hoặc ợ nóng nên tránh uống trà gừng quá đậm khi chưa ăn gì.

Chuyên gia dinh dưỡng Candace O’Neill (Mỹ) cho biết gừng tươi có thể hỗ trợ giảm buồn nôn ở một số trường hợp. Dù vậy, gừng không phải phương pháp điều trị cho mọi nguyên nhân gây khó chịu đường tiêu hóa, theo Cleveland Clinic.

Trước hoặc trong bữa ăn: Có thể hỗ trợ tiêu hóa

Nếu thường cảm thấy đầy bụng sau khi ăn, bạn có thể thử dùng một lượng gừng nhỏ trong hoặc gần bữa ăn. Một số chuyên gia cho rằng cách này có thể giúp giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa, đặc biệt sau bữa ăn nhiều chất béo.

Tuy nhiên, không nên xem gừng là giải pháp hiệu quả trong mọi trường hợp để ngăn đầy hơi hoặc thúc đẩy tiêu hóa ở tất cả mọi người.

Buổi tối: Vẫn dùng được, nhưng cần chú ý

Không có bằng chứng cho thấy ăn gừng vào buổi tối gây hại cho người khỏe mạnh. Bạn có thể thêm gừng vào món canh, cá hấp hoặc thức ăn khác tùy sở thích.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng cần chú ý phản ứng của cơ thể. Gừng có thể gây nóng rát dạ dày, ợ nóng hoặc khó chịu ở một số người, nhất là khi dùng nhiều. Nếu xuất hiện triệu chứng, nên giảm lượng hoặc ngừng sử dụng.

Ăn gừng thế nào cho hợp lý?

Theo NCCIH, gừng có thể gây khó chịu bụng, tiêu chảy, ợ nóng hoặc kích ứng miệng và họng. Người đang dùng thuốc, đặc biệt thuốc có ảnh hưởng đến quá trình đông máu, nên hỏi bác sĩ trước khi dùng viên uống hoặc chiết xuất gừng liều cao.

Với người khỏe mạnh, cách đơn giản là sử dụng gừng như một loại gia vị trong bữa ăn hoặc pha trà loãng, không cần cố ăn thật nhiều để tìm kiếm lợi ích sức khỏe.

Tóm lại, không có “giờ vàng” đã được khoa học xác lập để ăn gừng. Buổi sáng, trong bữa ăn hay buổi tối đều có thể phù hợp; hãy chọn thời điểm cơ thể dung nạp tốt, dùng lượng vừa phải và không thay thế thuốc điều trị bằng gừng.