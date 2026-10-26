Ăn gừng lúc nào giúp tiêu hóa tốt hơn?

Khi tuổi tác tăng lên, một số người dễ gặp các vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Bổ sung gừng hợp lý vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện một số triệu chứng này, theo trang sức khỏe Health.

Ăn gừng trước hay trong bữa ăn tốt hơn?

Bà Jane Leverich, chuyên gia dinh dưỡng và dinh dưỡng ẩm thực tại Denver (Mỹ), cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định thời điểm sử dụng gừng tối ưu cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, dùng gừng ngay trước hoặc trong bữa ăn có thể mang lại lợi ích.

Gừng không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn có thể hỗ trợ giảm buồn nôn, đầy hơi Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Gừng có thể giúp giảm buồn nôn, đầy hơi và hỗ trợ thức ăn di chuyển khỏi dạ dày nhanh hơn. Dù vậy, bằng chứng về tác dụng cải thiện quá trình làm rỗng dạ dày vẫn chưa thực sự nhất quán.

Bà Meena Malhotra, chuyên gia y học chức năng và y học tích hợp ở Mỹ, cho biết gừng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Những hợp chất này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy gừng có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định ăn gừng cùng bữa ăn sẽ ngăn được tình trạng đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh ở mọi người.

Theo bà Leverich, cảm giác tỉnh táo hơn sau khi dùng gừng có thể liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn tình trạng tiêu hóa dễ chịu hơn hoặc cảm giác no lâu hơn. Gừng không phải chất kích thích có tác dụng trực tiếp làm tăng năng lượng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích của gừng

Ngoài thời điểm sử dụng, thành phần và kích thước bữa ăn cũng có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của mỗi người. Những bữa ăn lớn, nhiều chất béo thường cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Với người dễ bị đầy bụng sau ăn, dùng một lượng gừng phù hợp trước hoặc trong bữa ăn có thể giúp giảm khó chịu.

Bà Leverich cho biết dùng gừng vào đầu bữa ăn có thể hữu ích đối với một số người. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định thời điểm này luôn tốt hơn những thời điểm khác. Với bữa ăn nhỏ, thời gian dùng gừng có thể không tạo ra khác biệt đáng kể.

Dạng gừng cũng là yếu tố cần lưu ý. Gừng tươi chứa gingerol, hợp chất tạo vị cay đặc trưng và được nghiên cứu về các tác dụng sinh học, trong đó có khả năng chống viêm và chống oxy hóa.

Khi gừng được sấy khô hoặc xử lý bằng nhiệt, một phần gingerol có thể chuyển thành shogaol. Hợp chất này cũng được nghiên cứu về tác dụng chống viêm và giảm buồn nôn. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng hợp chất lên quá trình làm rỗng dạ dày vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Nếu thường xuyên đầy hơi hoặc cảm thấy no căng sau bữa ăn, bạn có thể thử dùng gừng tươi trong món ăn hoặc pha trà gừng. Nên bắt đầu với lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể và tránh dùng quá nhiều nếu dễ bị ợ nóng hoặc trào ngược.

Gừng có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng tiêu hóa nhưng không thay thế việc thăm khám khi triệu chứng kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc đi kèm đau bụng dữ dội, nôn ói hay sụt cân không rõ nguyên nhân.