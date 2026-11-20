Điều này có thể gây bất ngờ vì thông thường, ăn ít hơn sẽ giúp giảm cholesterol trong máu. Dưới đây là những lý do sẽ khiến cholesterol trong máu tăng dù có ăn ít hơn bình thường:

Tuyến giáp hoạt động kém khiến

Suy giáp là một trong những nguyên nhân khiến cholesterol trong máu tăng dù người bệnh ăn ít. Hoóc môn tuyến giáp cần thiết cho quá trình chuyển hóa chất béo và điều hòa hoạt động của gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Suy giáp là một trong những nguyên nhân khiến cholesterol trong máu tăng dù người bệnh không ăn nhiều ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Trong đó, gan tiếp nhận cholesterol "xấu" LDL từ máu, sau đó xử lý và đào thải chúng. Khi tuyến giáp hoạt động kém, quá trình này chậm lại, khiến cholesterol LDL tích tụ trong máu. Kết quả xét nghiệm thường cho thấy cholesterol toàn phần và LDL tăng lên.

Nếu cholesterol tăng không rõ nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm hoóc môn kích thích tuyến giáp TSH và các hoóc môn tuyến giáp như FT3, FT4. Mục đích là để kiểm tra chức năng của cơ quan này.

Giảm chức năng thận

Thận không chỉ có nhiệm vụ lọc chất thải và điều hòa lượng nước trong cơ thể mà còn tác động đến quá trình chuyển hóa chất béo. Có một tình trạng gọi là hội chứng thận hư. Đây là bệnh lý xảy ra khi các cầu thận bị tổn thương, khiến một lượng lớn protein, đặc biệt là albumin, thất thoát vào nước tiểu.

Khi lượng protein trong máu giảm, gan tăng sản xuất protein và lipoprotein để bù đắp. Quá trình này góp phần làm tăng cholesterol toàn phần, cholesterol "xấu" LDL và chất béo trung tính.

Nếu cholesterol cao đi kèm các biểu hiện như phù chân, phù mặt, nước tiểu nhiều bọt hoặc tiểu ít bất thường, cần chú ý kiểm tra chức năng thận, bác sĩ chuyên khoa thận Cybele Ghossein tại hệ thống y khoa Northwestern Medicine (Mỹ) cho biết.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm creatinine máu, mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và albumin trong nước tiểu để đánh giá tình trạng này.

Ăn ít hơn nhưng vẫn nạp nhiều chất béo bão hòa

Giảm lượng thức ăn nạp vào không đồng nghĩa với giảm những thành phần dinh dưỡng làm tăng cholesterol. Đây là điều nhiều người dễ bỏ qua khi điều chỉnh chế độ ăn. Chẳng hạn, một người có thể cắt giảm cơm, bánh mì hoặc các thực phẩm giàu tinh bột nhưng lại tăng lượng thịt đỏ, thịt mỡ, bơ, phô mai, kem. Tổng lượng thức ăn có thể giảm nhưng lượng chất béo bão hòa tiêu thụ vẫn cao. Chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol "xấu" LDL.

Khi nào cần kiểm tra sức khỏe?

Nếu cholesterol tiếp tục tăng dù đã điều chỉnh chế độ ăn và duy trì cân nặng hợp lý, người bệnh nên kiểm tra lại các chỉ số mỡ máu và tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục giảm lượng thức ăn.

Xét nghiệm lipid máu cho biết các chỉ số như cholesterol toàn phần, cholesterol "xấu" LDL, cholesterol "tốt" HDL và chất béo trung tính. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm TSH để kiểm tra tuyến giáp, glucose máu và HbA1c để đánh giá đường huyết, creatinine và eGFR để kiểm tra chức năng thận, theo Healthline.