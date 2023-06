Án mạng tại Phú Quốc: Bắt giữ nghi phạm

Ngày 12.6, tin từ Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thuận (40 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc), nghi phạm vụ án mạng xảy ra tối 11.6.

Nghi phạm Trần Văn Thuận tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11.6, Thuận đến nhà bạn ở KP.6, P.Dương Đông để nhậu. Đến 9 giờ cùng ngày, Võ Văn Quí (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long) gọi điện cho Thuận và được Thuận mời đến nhậu chung. Quí đồng ý và chở theo thùng loa kẹo kéo.

Khi Quí đến nơi, Thuận nói đã say nên chỉ uống với Quí một ly rồi nằm ngủ tại chỗ. Một lúc sau, Quí lấy thùng loa kẹo kéo ra hát làm Thuận không ngủ được.

Khoảng 1 tiếng sau, Thuận chở Danh Tài (33 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) đến xã Hàm Ninh nhậu tiếp. Đến 18 giờ 15 phút, Quí gọi điện rủ Thuận đánh nhau và hẹn tại phía trước khu vực Viện KSND TP.Phú Quốc. Thuận lấy xe máy chở Tài từ Hàm Ninh về Dương Đông để đánh nhau với Quí. Đến ngã ba đường Hùng Vương - đường 30 Tháng 4, Thuận ghé vào cửa hàng mua 2 cây dao.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án tối 11.6

Đến chỗ hẹn, Thuận đậu xe đối diện, 2 tay cầm 2 cây dao lao vào đánh nhau với Quí. Quí cầm dao Thái Lan ứng chiến. Kết quả, Quí bị thương ở bụng và tử vong tại chỗ. Sau đó, Thuận chở Tài về.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Phú Quốc chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn thoát, Thuận đến Công an P.Dương Đông đầu thú.

