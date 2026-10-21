Án mạng tại trung tâm hỏa táng ở TP.HCM, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra tại Nghĩa trang Long Hương (phường Long Hương) làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng nằm trong Nghĩa trang Long Hương ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo nhân viên quản lý trong Nghĩa trang Long Hương, vụ án mạng xảy ra khoảng 6 giờ 45 cùng ngày.

Nạn nhân là anh Đ.K.D (50 tuổi, ở phường Long Hương), là công nhân xây mộ trong Trung tâm hỏa táng Long Hương. Người sát hại anh D. là M.V.B (36 tuổi, ở phường Long Hương), làm chung công việc với nạn nhân.

"Buổi sáng, khi các công nhân đang ngồi nghe người quản lý phân công công việc hằng ngày thì bất ngờ B. dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh D. Vụ việc xảy ra quá nhanh…", nhân viên quản lý trong Nghĩa trang Long Hương nói.

Khi thấy anh D. bị B. dùng dao đâm, anh L.V.N (42 tuổi, cùng làm công nhân xây mộ) can ngăn cũng bị B. gây thương tích ở tay và chân. Anh N. được các công nhân còn lại đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Còn anh D., do bị đâm nhiều nhát vào người đã tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo vụ án mạng, Công an phường Long Hương đã nhanh chóng bắt giữ B. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.