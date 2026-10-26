Án mạng thương tâm ở Đồng Nai, người phụ nữ bị chồng sát hại

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với đại diện Viện kiểm sát, Công an xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai), điều tra vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Hưng Thịnh. Nạn nhân và nghi can là vợ chồng.

Hiện trường vụ án mạng ẢNH: MXH

Án mạng thương tâm ở Đồng Nai, người phụ nữ bị chồng sát hại

Theo thông tin ban đầu, H.M.D (39 tuổi) và chị N.T.H.T (37 tuổi) là vợ chồng, cùng sinh sống tại ấp Thái Hòa (xã Hưng Thịnh), thời gian gần đây giữa hai người hay xảy ra mâu thuẫn.

Tối 25.10, giữa hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã, sau đó chị N.T.H.T bỏ đi ra khỏi nhà. Lúc này H.M.D lấy một con dao có sẵn trong nhà đuổi theo, chém nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ án mạng, H.M.D đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.