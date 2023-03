Án mạng trên phà An Hòa: Tạm giữ 2 nghi phạm giết người

Chiều 16.3, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Hoàng Vinh (31 tuổi) và Lê Hoàng Việt (28 tuổi, em bà con của Vinh, cùng ngụ H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.



Phan Hoàng Vinh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16.2, do tức giận việc ông T.H.L. (41 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) lấy xe máy của mình bỏ chạy về hướng phà An Hòa nên Vinh cầm dao và kêu Việt dùng xe máy đuổi theo.

Nghi phạm Lê Hoàng Việt tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Đến đến khu vực phà An Hòa (thuộc địa phận xã Hòa Bình, H.Chợ Mới), thấy ông L. ngồi trên lan can phà, Vinh cầm dao lao xuống chém nhiều nhát vào vùng ngực và tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi gây án, Vinh và Việt nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ giết người xảy ra trên phà An Hòa ngày 16.2 C.T.V.

Gần 1 tháng lẩn trốn ở nhiều địa phương, mới đây, Vinh và Việt bị lực lượng CSHS Công an tỉnh An Giang bắt gi. Lực lượng chức năng cũng đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cả 2 tại An Giang, truy tìm tang vật gây án để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo công an, cả ông L. và 2 nghi phạm này đều là người mua bán và nghiện ma túy. Riêng Vinh có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện, vụ giết người trên phà An Hòa đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý.