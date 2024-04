Vụ án mạng xảy ra khuya 3.4.2024, khi người dân sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh (ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) nghe tiếng hô hoán, họ chạy đến và thấy người đàn ông dùng hung khí tấn công 2 vợ chồng chủ tiệm giặt ủi khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương.

Án mạng trước tiệm giặt ủi từ mâu thuẫn nuôi chó và hát karaoke

Ngoài ra, một người phụ nữ khác là chủ căn nhà cho vợ chồng này thuê can ngăn vụ việc cũng bị tấn công, té ngã bị thương.

Công an phường An Lạc A và Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Còn người đàn ông được đưa về trụ sở công an lấy lời khai làm rõ. Bước đầu người này đã thừa nhận hành vi gây án.

Ngày 8.4.2024, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ vụ án mạng để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn việc "nuôi chó" và "hát karaoke gây ồn ào".