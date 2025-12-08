Ăn nhiều thịt đỏ có giúp quý ông sung mãn hơn?

Khai thác bệnh sử, anh H cho biết anh thường xuyên ăn theo chế độ ăn “high-protein”, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 600-700 gram thịt đỏ (cụ thể là thịt bò), kèm ít rau, không tinh bột.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm sức khỏe Nam giới Men's Health) cho biết, kết quả xét nghiệm của anh H. cho thấy testosterone toàn phần: 12,6 nmol/L (hơi thấp), các chỉ số LDL-C (cholesterol xấu) và chỉ số mỡ máu triglyceride cao, trong khi đó chỉ số HDL-C (cholesterol tốt) cao.

Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn cương dương do tổn thương nội mô mạch máu liên quan chế độ ăn giàu chất béo bão hòa. Bệnh nhân được điều trị theo chỉ định giảm thịt đỏ còn 150 gram/ngày, bổ sung cá hồi, dầu ô liu, tập cardio 150 phút/tuần. Kết quả, sau 8 tuần, chức năng cương cải thiện, lipid máu trở lại bình thường.

"Thịt đỏ cung cấp protein và kẽm, nhưng nếu lạm dụng, lượng mỡ bão hòa và cholesterol sẽ phá hủy mạch máu dương vật. Ăn ít đi, vận động nhiều hơn, đó mới là bí quyết thật sự cho phong độ nam giới", bác sĩ Duy chia sẻ.

Ăn thịt đỏ điều độ, vận động thường xuyên và giữ tinh thần tích cực đó mới là công thức bền vững cho phong độ đàn ông ẢNH MINH HỌA: AI

Vì sao thịt đỏ được cho là "bổ dương"?

Theo bác sĩ Duy, trong nhiều bữa tiệc hoặc bàn nhậu, không ít người vẫn tin rằng “ăn thịt bò cho khỏe”, “ăn thịt đỏ giúp sung mãn hơn”. Sự gắn kết giữa thịt đỏ và “bản lĩnh đàn ông” dường như đã trở thành quan niệm càng nhiều thịt, càng mạnh mẽ. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy, mối quan hệ giữa thịt đỏ, hormone nam tính và sức khỏe sinh lý lại phức tạp hơn nhiều.

Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt heo, cừu, dê… là nguồn thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm và vitamin B12, những chất cần thiết cho quá trình tạo máu, duy trì khối cơ và sản xuất hormone testosterone (hormone sinh dục nam). Kẽm đóng vai trò đặc biệt trong việc kích thích tế bào Leydig tại tinh hoàn sản xuất testosterone. Theo một nghiên cứu công bố trên Nutrition, thiếu kẽm trong 20 tuần có thể làm giảm testosterone huyết thanh tới 50%, trong khi bổ sung kẽm giúp phục hồi mức hormone này về gần bình thường.

Điều này lý giải tại sao nhiều người cho rằng ăn thịt đỏ “bổ” vì nó giàu kẽm, sắt và creatine - chất giúp cơ thể sinh năng lượng cho cơ bắp và sinh lý. Tuy nhiên “bổ” không đồng nghĩa với “càng nhiều hơn sẽ càng tốt”.

Thịt đỏ là thực phẩm dinh dưỡng tuy nhiên nên ăn điều độ ẢNH: AI

Mặt trái của việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ chứa chất béo bão hòa (saturated fat) và cholesterol, hai yếu tố có thể gây xơ vữa động mạch, ảnh hưởng đến lưu thông máu yếu tố cốt lõi của khả năng cương dương.

Theo nghiên cứu công bố trên Circulation, nam giới ăn thịt đỏ hơn 120 gram/ngày có nguy cơ bệnh tim mạch cao hơn 24% và nguy cơ rối loạn cương tăng 1,6 lần so với nhóm ăn dưới 50 gram/ngày. Nguyên nhân là mạch máu dương vật bị tổn thương sớm hơn mạch máu tim, nên rối loạn cương thường là dấu hiệu cảnh báo tim mạch.

Bên cạnh đó, thịt đỏ khi nấu ở nhiệt độ cao (rán, nướng) tạo ra amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng những hợp chất gây viêm mạn tính và tổn thương tế bào nội mô ảnh hưởng đến khả năng sinh dục. Theo một nghiên cứu, nồng độ HCAs tăng 400% khi nướng thịt đỏ ở 200 độ C và có mối liên quan với giảm nồng độ testosterone và chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Bao nhiêu thịt đỏ là đủ cho sức khỏe sinh lý?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo không nên ăn quá 350-500 gram thịt đỏ mỗi tuần. Nên ưu tiên thịt nạc, hạn chế chiên, nướng và kết hợp với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để giảm hấp thu cholesterol.

Thịt đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, sắt và kẽm. Đây là các yếu tố cần thiết cho sức khỏe sinh lý nam giới. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc chế biến sai cách có thể phản tác dụng, gây rối loạn mạch máu, giảm testosterone và ảnh hưởng khả năng tình dục.

"Từ góc nhìn y học, thịt đỏ không làm “yếu”, cũng không làm “mạnh” mà chỉ là một phần của tổng thể sức khỏe. Sự sung mãn của quý ông phụ thuộc vào lối sống, giấc ngủ, stress, cân nặng và sự vận động, chứ không nằm ở miếng thịt trên đĩa. Do đó, ăn thịt đỏ điều độ, vận động thường xuyên và giữ tinh thần tích cực đó mới là công thức bền vững cho phong độ đàn ông", bác sĩ Duy kết luận.