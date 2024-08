Ăn cả vỏ ổi có tốt?

Bác sĩ dinh dưỡng Lê Thảo Nguyên, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết ổi là một loại quả có nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe. Cả phần vỏ, thịt quả và lá ổi đều có thể ăn được. Không chỉ có nhiều vitamin C hơn cam, ổi còn giàu chất chống oxy hóa khác và đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tác động tích cực đến tim mạch.



Vitamin C: Cam thường được ca ngợi vì hàm lượng vitamin C cao, nhưng ổi lại chứa lượng vitamin C cao gấp khoảng 4-5 lần trong cùng một khẩu phần so với cam. Nhờ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật, tăng hấp thu sắt…

Chất xơ: Ổi là nguồn chất xơ phong phú, hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một quả ổi cỡ trung bình chứa 3 g chất xơ. Bổ sung ổi vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón.

Vitamin A: Hàm lượng vitamin A trong ổi có lợi cho sức khỏe mắt và da. Ăn ổi không chỉ ngăn ngừa thị lực kém mà còn ngăn phát triển bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng…

Kali: Hỗ trợ chức năng tim mạch và cân bằng điện giải trong cơ thể.

Magie: Ổi chứa một lượng lớn magie. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh. Thành phần này giúp cho ổi trở thành loại quả tốt để chống lại căng thẳng, giảm suy nhược và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Giàu chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa trong ổi giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, ngăn ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ngoài ra, ổi còn là loại quả chỉ số đường huyết thấp, chỉ số calo thấp, do đó đây là loại quả yêu thích, phù hợp cho người bệnh tiểu đường, người muốn giảm cân... khi ăn với lượng vừa phải.

Vỏ ổi chứa một lượng lớn chất xơ LÊ CẦM

Vỏ ổi có lợi ích gì?

Vỏ ổi chứa một lượng lớn chất xơ nhiều hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu.

Nếu bạn chắc chắn rằng ổi đã được rửa sạch kỹ lưỡng và không có dấu hiệu của hóa chất hoặc thuốc trừ sâu, việc ăn cả vỏ ổi là hoàn toàn an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vỏ ổi có thể làm tăng lượng chất xơ và các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn.

Tuy nhiên, nếu ổi không được rửa sạch hoặc bạn không chắc chắn về nguồn gốc của chúng, thì việc gọt bỏ vỏ sẽ giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với các chất hóa học có thể có trên vỏ.

Khuyến cáo của chuyên gia

Lựa chọn ổi sạch: Để tận hưởng lợi ích tối đa từ vỏ ổi, hãy chọn những quả ổi sạch, hữu cơ nếu có thể.

Rửa sạch kỹ lưỡng: Luôn rửa ổi dưới nước sạch, có thể sử dụng bàn chải để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất trên vỏ.

Ăn cả vỏ: Nếu ổi sạch, ăn cả vỏ để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe.

"Vỏ ổi chứa nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe tương tự ruột ổi. Nếu bạn đảm bảo ổi sạch và đã được rửa kỹ, không cần phải gọt bỏ vỏ. Đây là một cách đơn giản để tăng cường chất xơ và các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn", bác sĩ Thảo Nguyên khuyến cáo.