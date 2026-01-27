Theo GS - TS Emma Laing, chuyên gia dinh dưỡng và thực phẩm tại Đại học Georgia (Mỹ), capsaicin, một hợp chất tạo nên vị cay của ớt, có thể mang lại những lợi ích nhất định trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Ăn ớt có thể phòng bệnh tiểu đường hay không?

Giáo sư Laing cho biết, capsaicin có tác dụng kích hoạt các thụ thể tế bào thần kinh, thúc đẩy cơ thể giải phóng adrenaline, từ đó tăng đốt cháy chất béo và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng capsaicin có lợi cho sức khỏe đường ruột, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm viêm, kiểm soát cholesterol và đường huyết. Khi kết hợp ớt với thực phẩm giàu chất xơ hoặc men vi sinh, lợi ích cho hệ vi sinh đường ruột càng được tăng cường, giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.