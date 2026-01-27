Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ăn ớt có thể phòng bệnh tiểu đường hay không?
Video Sức khỏe

Ăn ớt có thể phòng bệnh tiểu đường hay không?

Triệu Hà - Thiên Lan
27/01/2026 12:19 GMT+7

Ớt là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng kích thích vị giác và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc ăn cay thường xuyên có thực sự giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Theo GS - TS Emma Laing, chuyên gia dinh dưỡng và thực phẩm tại Đại học Georgia (Mỹ), capsaicin, một hợp chất tạo nên vị cay của ớt, có thể mang lại những lợi ích nhất định trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Ăn ớt có thể phòng bệnh tiểu đường hay không? - Ảnh 1.

Ăn ớt có thể phòng bệnh tiểu đường hay không?

Giáo sư Laing cho biết, capsaicin có tác dụng kích hoạt các thụ thể tế bào thần kinh, thúc đẩy cơ thể giải phóng adrenaline, từ đó tăng đốt cháy chất béo và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng capsaicin có lợi cho sức khỏe đường ruột, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm viêm, kiểm soát cholesterol và đường huyết. Khi kết hợp ớt với thực phẩm giàu chất xơ hoặc men vi sinh, lợi ích cho hệ vi sinh đường ruột càng được tăng cường, giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Tin liên quan

Thói quen ăn ớt hằng ngày: Lợi hay gây hại cho thận?

Thói quen ăn ớt hằng ngày: Lợi hay gây hại cho thận?

Ớt và nhiều loại thảo mộc, gia vị tự nhiên lâu nay được biết đến như những thành phần giúp món ăn đậm đà hơn. Tuy nhiên, giá trị của chúng không chỉ nằm ở hương vị. Một số loại gia vị còn có khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có thận, cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc chất thải, duy trì cân bằng dịch và muối trong cơ thể.

Khám phá thêm chủ đề

Ớt Ăn ớt bệnh tiểu đường tiểu đường type 2 Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận