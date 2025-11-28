Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thói quen ăn ớt hằng ngày: Lợi hay gây hại cho thận?
Video Sức khỏe

Thiên Lan - Triệu Hà
28/11/2025 20:20 GMT+7

Ớt và nhiều loại thảo mộc, gia vị tự nhiên lâu nay được biết đến như những thành phần giúp món ăn đậm đà hơn. Tuy nhiên, giá trị của chúng không chỉ nằm ở hương vị. Một số loại gia vị còn có khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có thận, cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc chất thải, duy trì cân bằng dịch và muối trong cơ thể.

Theo tờ Times Of India, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ớt là loại gia vị mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe thận. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phân tích dữ liệu của hơn 8.000 người trưởng thành tại Trung Quốc.

Kết quả cho thấy việc ăn ớt thường xuyên, khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Giải thích cho tác dụng này, các nhà khoa học cho rằng capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng của ớt, có khả năng cải thiện quá trình lọc của thận và thúc đẩy lưu lượng máu. Đây được xem là yếu tố giúp giảm gánh nặng cho thận và hỗ trợ duy trì chức năng ổn định.

Thận yếu: Có nên ăn trứng?

Thận yếu: Có nên ăn trứng?

Trứng giàu protein và được xem là “siêu thực phẩm”, nhưng lại chứa nhiều phốt pho - chất mà người bệnh thận cần hạn chế. Vậy người bị thận yếu có nên ăn trứng, ăn bao nhiêu và ăn phần nào thì an toàn?

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

