Theo tờ Times Of India, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ớt là loại gia vị mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe thận. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phân tích dữ liệu của hơn 8.000 người trưởng thành tại Trung Quốc.

Thói quen ăn ớt hằng ngày: Lợi hay gây hại cho thận?

Kết quả cho thấy việc ăn ớt thường xuyên, khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Giải thích cho tác dụng này, các nhà khoa học cho rằng capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng của ớt, có khả năng cải thiện quá trình lọc của thận và thúc đẩy lưu lượng máu. Đây được xem là yếu tố giúp giảm gánh nặng cho thận và hỗ trợ duy trì chức năng ổn định.