Thận yếu: Có nên ăn trứng?
Video Sức khỏe

Thận yếu: Có nên ăn trứng?

Thiên Lan - Anh Trang
28/11/2025 06:00 GMT+7

Trứng giàu protein và được xem là “siêu thực phẩm”, nhưng lại chứa nhiều phốt pho - chất mà người bệnh thận cần hạn chế. Vậy người bị thận yếu có nên ăn trứng, ăn bao nhiêu và ăn phần nào thì an toàn?

Trứng là siêu thực phẩm, cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, trứng có tốt cho người bệnh thận?

Các chuyên gia tại DaVita Kidney Care - bệnh viện chuyên điều trị bệnh thận nổi tiếng của Mỹ cho biết, mặc dù trứng chứa ít natri và kali, nhưng là nguồn cung cấp protein và phốt pho dồi dào. Đây là 2 chất dinh dưỡng mà người bệnh thận mạn tính cần hạn chế.

Thận yếu: Có nên ăn trứng?- Ảnh 1.

Trứng chứa nhiều kali và phốt pho - không tốt cho người bệnh thận

ẢNH: FREEPIK

Người bệnh thận có thể ăn trứng, nhưng nên tập trung vào lòng trắng trứng để hạn chế lượng phốt pho nạp vào, đồng thời chú ý đến lượng protein tổng thể, đặc biệt là đối với người chạy thận.

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Cam là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào, nhưng loại vitamin này lại rất dễ bị phân hủy nếu bảo quản không đúng cách. Vậy làm sao để giữ được tối đa lượng vitamin C có trong quả cam khi sử dụng hằng ngày?

Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận!

Bản tin Sức khỏe 27.11: Mối quan hệ giữa cao huyết áp và bệnh thận | Giải mã dinh dưỡng của mì gói

trứng bệnh thận thận kali photpho
