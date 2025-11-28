Thận yếu: Có nên ăn trứng?

Trứng là siêu thực phẩm, cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, trứng có tốt cho người bệnh thận?

Các chuyên gia tại DaVita Kidney Care - bệnh viện chuyên điều trị bệnh thận nổi tiếng của Mỹ cho biết, mặc dù trứng chứa ít natri và kali, nhưng là nguồn cung cấp protein và phốt pho dồi dào. Đây là 2 chất dinh dưỡng mà người bệnh thận mạn tính cần hạn chế.

Trứng chứa nhiều kali và phốt pho - không tốt cho người bệnh thận ẢNH: FREEPIK

Người bệnh thận có thể ăn trứng, nhưng nên tập trung vào lòng trắng trứng để hạn chế lượng phốt pho nạp vào, đồng thời chú ý đến lượng protein tổng thể, đặc biệt là đối với người chạy thận.