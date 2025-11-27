Bản tin Sức khỏe 27.11: Mối quan hệ giữa cao huyết áp và bệnh thận | Giải mã dinh dưỡng của mì gói

Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận!

Tổn thương thận vốn được xem là tình trạng khó phát hiện sớm và ít khi có khả năng phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa công bố đã mở ra hy vọng mới khi lần đầu tiên khoa học xác định được cách đảo ngược tổn thương thận bằng cơ chế tác động vào một loại phân tử gây hại trong tế bào.

Hầu hết người bị cao huyết áp đều chú trọng đo huyết áp định kỳ nhưng lại bỏ quên một "chỉ dấu vàng" giúp cứu thận: xét nghiệm nước tiểu.

Cam là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào, nhưng loại vitamin này lại rất dễ bị phân hủy nếu bảo quản không đúng cách. Vậy làm sao để giữ được tối đa lượng vitamin C có trong quả cam khi sử dụng hằng ngày?