Bản tin Sức khỏe 27.11: Mối quan hệ giữa cao huyết áp và bệnh thận | Giải mã dinh dưỡng của mì gói
Video Sức khỏe

Bản tin Sức khỏe 27.11: Mối quan hệ giữa cao huyết áp và bệnh thận | Giải mã dinh dưỡng của mì gói

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận!

Tổn thương thận vốn được xem là tình trạng khó phát hiện sớm và ít khi có khả năng phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa công bố đã mở ra hy vọng mới khi lần đầu tiên khoa học xác định được cách đảo ngược tổn thương thận bằng cơ chế tác động vào một loại phân tử gây hại trong tế bào.

Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận

Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận

Hầu hết người bị cao huyết áp đều chú trọng đo huyết áp định kỳ nhưng lại bỏ quên một "chỉ dấu vàng" giúp cứu thận: xét nghiệm nước tiểu.

Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận?

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Cam là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào, nhưng loại vitamin này lại rất dễ bị phân hủy nếu bảo quản không đúng cách. Vậy làm sao để giữ được tối đa lượng vitamin C có trong quả cam khi sử dụng hằng ngày?

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm

