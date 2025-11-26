Bản tin Sức khỏe 26.11: Uống nước nhiều có tốt cho thận? | Có nên uống nước cốt chanh buổi sáng?

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Việc uống nước đủ mỗi ngày đã được biết đến rộng rãi là cần thiết cho sức khỏe. Nhưng thời điểm uống nước cũng đóng vai trò rất quan trọng không kém. Uống nước vào lúc nào sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quá trình đào thải và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến thận tốt hơn?

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Nên uống nước vào 5 thời điểm này

Nước chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thể và ảnh hưởng đến hầu hết các chức năng sống. Các chuyên gia khuyến nghị không chỉ uống nước đủ mà còn uống đúng thời điểm để tối ưu lợi ích cho tiêu hóa, năng lượng, cân nặng và giấc ngủ.

Nên uống nước vào 5 thời điểm này

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Nước dừa là thức uống tự nhiên, mát lành và giàu giá trị dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, việc uống hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chỉ khi được sử dụng với lượng vừa phải.