Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin Sức khỏe 26.11: Uống nước nhiều có tốt cho thận? | Có nên uống nước cốt chanh buổi sáng?
Video Sức khỏe

Bản tin Sức khỏe 26.11: Uống nước nhiều có tốt cho thận? | Có nên uống nước cốt chanh buổi sáng?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
26/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Việc uống nước đủ mỗi ngày đã được biết đến rộng rãi là cần thiết cho sức khỏe. Nhưng thời điểm uống nước cũng đóng vai trò rất quan trọng không kém. Uống nước vào lúc nào sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quá trình đào thải và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến thận tốt hơn?

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Nên uống nước vào 5 thời điểm này

Nước chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thể và ảnh hưởng đến hầu hết các chức năng sống. Các chuyên gia khuyến nghị không chỉ uống nước đủ mà còn uống đúng thời điểm để tối ưu lợi ích cho tiêu hóa, năng lượng, cân nặng và giấc ngủ.

Nên uống nước vào 5 thời điểm này

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Nước dừa là thức uống tự nhiên, mát lành và giàu giá trị dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, việc uống hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chỉ khi được sử dụng với lượng vừa phải.

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ 'bổ' sao cho đúng?

Bản tin sức khỏe 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ 'bổ' sao cho đúng?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Khám phá thêm chủ đề

sức khỏe bản tin sức khỏe tips sức khỏe mẹo sức khỏe uống nước như thế nào Nước dừa nước chanh Nước gừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận