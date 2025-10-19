Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao nên uống nước dừa với một ít muối sau khi nhịn ăn?

Như Ý Đỗ
19/10/2025 00:08 GMT+7

Bạn có thường cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài nhịn ăn không? Nếu có, thì mẹo đơn giản sau đây có thể giúp bạn hồi phục năng lượng một cách tự nhiên.

Việc nhịn ăn có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải, dẫn đến cảm giác chóng mặt, mệt mỏi và yếu sức. Dưới đây là lý do vì sao bạn nên uống nước dừa với một ít muối sau khi kết thúc quá trình nhịn ăn, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Uống nước dừa pha một ít muối sau khi nhịn ăn là một phương pháp có lợi cho việc bù nước và phục hồi cơ thể. Dù bạn nhịn ăn vì lý do tôn giáo, sức khỏe hay thanh lọc cơ thể, việc này đều có thể khiến bạn mất nước và khoáng chất quan trọng.

Vì sao nên uống nước dừa với một ít muối sau khi nhịn ăn? - Ảnh 1.

Uống nước dừa pha một ít muối sau khi nhịn ăn là một phương pháp có lợi cho việc bù nước và phục hồi cơ thể

Ảnh: AI

Nước dừa được xem là một loại đồ uống đẳng trương tự nhiên - nghĩa là nó có tỷ lệ điện giải tương tự với dịch cơ thể người, giúp phục hồi nhanh lượng nước và khoáng chất thiết yếu như kali, magiê, canxi và natri.

Tại sao nên thêm muối?

Thêm một ít muối vào nước dừa giúp tăng lượng điện giải, bổ sung natri và các khoáng chất vi lượng, từ đó giúp cơ thể giữ nước tốt hơn và cân bằng điện giải hiệu quả hơn.

Sự kết hợp này giúp ngăn ngừa mất nước, chuột rút cơ bắp và mệt mỏi, những triệu chứng thường gặp sau khi nhịn ăn. Ngoài ra, muối còn hỗ trợ tiêu hóa và kích thích cảm giác thèm ăn nhẹ nhàng, giúp dạ dày làm quen lại với việc hấp thụ thức ăn khi bạn "mở bữa" sau thời gian nhịn ăn.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước dừa và muối?

Nước dừa ít calo, có vị ngọt nhẹ, giúp tăng năng lượng nhanh chóng mà không gây nặng bụng. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong quá trình nhịn ăn và hỗ trợ thải độc cho cơ thể.

Đường tự nhiên trong nước dừa giúp cung cấp năng lượng tức thì. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Sự kết hợp của nước dừa và muối giúp bù nước, ổn định đường huyết và bổ sung điện giải một cách tự nhiên. Nhờ đó, cơ thể bạn được phục hồi nhẹ nhàng sau thời gian nhịn ăn.

Dù có nhiều lợi ích, nhưng trước khi uống nước dừa với ít muối thường xuyên, bạn nên trao đổi với chuyên gia để có cách dùng hiệu quả, phù hợp nhất.

Khám phá thêm chủ đề

