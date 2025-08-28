Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ngày nào cũng uống nước dừa: Bác sĩ nói gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
28/08/2025 08:09 GMT+7

Nước dừa là một loại nước uống tự nhiên, mát lành và bổ sung nước hiệu quả. Tuy nhiên, uống nước dừa hằng ngày có thực sự tốt và an toàn?

Sau đây, Giáo sư Karina Rahmadia Ekawidyani, bác sĩ - giảng viên Khoa Dinh dưỡng tại Đại học IPB (Indonesia) và chuyên gia dinh dưỡng Hannah Van Ark, người sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng True Vitality Nutrition LLC (Mỹ), sẽ lý giải về việc uống nước dừa hằng ngày.

Những tác động tuyệt vời khi bạn uống nước dừa hằng ngày

Giúp bổ sung chất điện giải. Nước dừa được xem là "nước uống thể thao tự nhiên" nhờ giàu chất điện giải như kali, natri, magie và canxi. Đặc biệt, thành phần điện giải của nước dừa có cấu trúc tương tự huyết tương người, giúp phục hồi nhanh chóng lượng nước và chất điện giải mất đi do đổ mồ hôi hoặc tiêu chảy.

Hỗ trợ hạ huyết áp. Hàm lượng kali cao trong nước dừa có thể giúp giảm huyết áp. Nghiên cứu cho thấy uống nước dừa hằng ngày có thể giảm nhẹ huyết áp tâm thu nhưng không đáng kể. Vì vậy, để đảm bảo hạ huyết áp, cần phải kết hợp với chế độ ăn ngừa huyết áp cao (DASH) và tập thể dục thường xuyên, bác sĩ Karina giải thích. 

Bác sĩ Karina cũng khuyến cáo người huyết áp cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngày nào cũng uống nước dừa: Bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

Hàm lượng kali cao trong nước dừa có thể giúp giảm huyết áp

Ảnh minh họa: AI

Ngăn ngừa sỏi thận. Chuyên gia Van Ark cho biết nước dừa là một chất lợi tiểu, giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy nước dừa có thể tăng bài tiết citrate trong nước tiểu, ngăn hình thành sỏi canxi.

Tốt cho xương. Kali không chỉ hỗ trợ tim mạch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ xương, giảm nguy cơ loãng xương và mất mật độ xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Cải thiện tiêu hóa. Nước dừa góp phần giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Một số nghiên cứu còn cho thấy nước dừa có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn, có thể giảm triệu chứng viêm loét đại tràng.

Bảo vệ tế bào. Các hợp chất chống oxy hóa và các phenolic trong nước dừa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và nhiều bệnh mạn tính. Bác sĩ Karina nói thêm rằng vitamin C trong nước dừa có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa có thể giúp giảm đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin nhờ chứa chất chống oxy hóa, magie và axit amin L-arginine.

Ai nên cẩn trọng khi dùng?

Nước dừa nói chung an toàn với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, người bị bệnh thận mạn tính nên hạn chế vì hàm lượng kali cao có thể gây tăng kali máu, đặc biệt với người suy thận.

Ngoài ra, trước và sau phẫu thuật ít nhất 2 tuần nên tránh dùng nước dừa vì có thể ảnh hưởng đến huyết áp và đường huyết, đặc biệt nếu đang dùng thuốc.

Liều lượng và thời điểm uống tốt nhất

Dù có nhiều lợi ích, nước dừa cũng cần được sử dụng vừa phải. Bác sĩ Karina khuyến nghị: Tốt nhất nên uống không quá 1 ly (250 ml) mỗi ngày, không thêm đường hay chất tạo ngọt, theo Eating Well.

Có thể uống bất cứ lúc nào, nhưng nếu cần bù nước sau hoạt động thể chất, thì nên uống ngay sau khi tập luyện.

Tóm lại, nước dừa là thức uống tự nhiên tuyệt vời để cung cấp nước, bổ sung điện giải và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, để tiêu thụ an toàn và hiệu quả, nên giới hạn tối đa 1 ly mỗi ngày, không thêm đường. Nếu có bệnh lý nền như cao huyết áp hay suy thận, nên hỏi bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

