Bản tin sức khỏe 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ 'bổ' sao cho đúng?

Bản tin sức khỏe ngày 25.11 có những nội dung đáng chú ý sau:

BẢN TIN SỨC KHỎE 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ “bổ” sao cho đúng

Phát hiện thêm tác dụng của cà phê

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia về tiêu hóa làm việc tại Ấn Độ, cà phê đen không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều tác dụng tích cực đối với gan, tim, não và sức khỏe tổng thể.

Từ nghiên cứu lâm sàng đến quan sát thực tế, ông ghi nhận cà phê đen có khả năng bảo vệ gan, giảm nguy cơ ung thư gan, cải thiện đường huyết, hỗ trợ tim mạch, bảo vệ não và nâng cao tuổi thọ.

Người dùng nên cân nhắc bổ sung thói quen uống cà phê đen nguyên chất với lượng phù hợp để tối ưu hiệu quả sức khỏe, theo tờ Hindustan Times.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), sẽ giúp người xem hiểu đúng về các loại "đồ bổ", nhận diện những hiểu lầm phổ biến, đồng thời cảnh báo rủi ro sức khỏe khi sử dụng sai cách các loại thuốc bổ như collagen, yến sào, nhân sâm, các loại vitamin, an cung ngưu hoàng,... Từ đó, mỗi người có thể lựa chọn và bổ sung dinh dưỡng một cách an toàn, khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ thể.

Để sử dụng đồ bổ một cách an toàn và hiệu quả, người dân cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, bổ sung theo nhu cầu thực tế và có hướng dẫn chuyên môn. Bởi lạm dụng đồ bổ không chỉ tốn kém, mà còn có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng những vấn đề sức khỏe khó lường, điều không thể bù đắp bằng bất cứ loại "thuốc bổ" nào.



