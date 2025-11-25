Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ 'bổ' sao cho đúng?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ 'bổ' sao cho đúng?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
25/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin sức khỏe ngày 25.11 có những nội dung đáng chú ý sau: 

BẢN TIN SỨC KHỎE 25.11: Phát hiện thêm tác dụng của cà phê | Tin vào đồ “bổ” sao cho đúng

Phát hiện thêm tác dụng của cà phê

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia về tiêu hóa làm việc tại Ấn Độ, cà phê đen không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều tác dụng tích cực đối với gan, tim, não và sức khỏe tổng thể.

Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê

Từ nghiên cứu lâm sàng đến quan sát thực tế, ông ghi nhận cà phê đen có khả năng bảo vệ gan, giảm nguy cơ ung thư gan, cải thiện đường huyết, hỗ trợ tim mạch, bảo vệ não và nâng cao tuổi thọ.

Người dùng nên cân nhắc bổ sung thói quen uống cà phê đen nguyên chất với lượng phù hợp để tối ưu hiệu quả sức khỏe, theo tờ Hindustan Times.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), sẽ giúp người xem hiểu đúng về các loại "đồ bổ", nhận diện những hiểu lầm phổ biến, đồng thời cảnh báo rủi ro sức khỏe khi sử dụng sai cách các loại thuốc bổ như collagen, yến sào, nhân sâm, các loại vitamin, an cung ngưu hoàng,... Từ đó, mỗi người có thể lựa chọn và bổ sung dinh dưỡng một cách an toàn, khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ thể.

- Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Để sử dụng đồ bổ một cách an toàn và hiệu quả, người dân cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, bổ sung theo nhu cầu thực tế và có hướng dẫn chuyên môn. Bởi lạm dụng đồ bổ không chỉ tốn kém, mà còn có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng những vấn đề sức khỏe khó lường, điều không thể bù đắp bằng bất cứ loại "thuốc bổ" nào.


Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

Bản tin sức khỏe 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin sức khỏe 24.11: Bí quyết khỏe đẹp cho phụ nữ sau 40 | Tấm lòng thầy thuốc giữa mưa lũ Khánh Hòa

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe bản tin y tế tips sức khỏe cà phê tác dụng của cà phê bác sĩ ơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận