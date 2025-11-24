Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 24.11: Bí quyết khỏe đẹp cho phụ nữ sau 40 | Tấm lòng thầy thuốc giữa mưa lũ Khánh Hòa
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 24.11: Bí quyết khỏe đẹp cho phụ nữ sau 40 | Tấm lòng thầy thuốc giữa mưa lũ Khánh Hòa

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Bản tin sức khỏe 24.11 đưa thông tin theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), một số thực phẩm đã được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả và bền vững, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ sau 40 tuổi.

Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp no lâu và hỗ trợ giảm cân tốt hơn so với một số món giàu tinh bột dù cùng lượng calo. Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều axit oleic – chất béo không bão hòa đơn được chứng minh giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ bụng.

Bản tin sức khỏe 24.11: Bí quyết khỏe đẹp cho phụ nữ sau 40 | Tấm lòng thầy thuốc giữa mưa lũ Khánh Hòa

Nhóm rau xanh giàu polyphenol như cải bó xôi, cải xoăn hay rau diếp xanh mang lại chất xơ, chất chống oxy hóa và magie, giúp kiểm soát đường huyết và hạn chế nạp calo quá mức. Các loại cá béo giàu omega-3 như cá hồi, cá thu hay cá trích giúp điều hòa mỡ máu, giảm viêm và có liên quan đến việc giảm mỡ gan và mỡ nội tạng khi dùng đều đặn 2 lần/tuần.

Bên cạnh đó, các món giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, hạt lanh, đậu đen hay trái cây có múi cũng kéo dài cảm giác no và giảm tích lũy mỡ nội tạng theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng.

Y bác sĩ cơ động vào tâm mưa lũ Khánh Hòa: Mệnh lệnh từ trái tim

Đúng 22 giờ 30 ngày 21.11.2025, chuyến xe mang biển hiệu Bệnh viện Thống Nhất rời cổng bệnh viện, chở theo thuốc men, trang thiết bị y tế thiết yếu và 10 y bác sĩ lên đường hướng ra tâm mưa lũ Khánh Hòa. Theo lãnh đạo bệnh viện, mục tiêu của đoàn là đảm bảo hỗ trợ y tế kịp thời, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương của Khánh Hòa gặp tình trạng ngập sâu, chia cắt, người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn.

Bản tin sức khỏe 24.11: Bí quyết khỏe đẹp cho phụ nữ sau 40 | Tấm lòng thầy thuốc giữa mưa lũ Khánh Hòa- Ảnh 1.

PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã trực tiếp gặp mặt, giao nhiệm vụ và động viên đoàn công tác

Ảnh: BV

