Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc ăn cam thường xuyên giúp cơ thể bổ sung đủ vitamin C để phục vụ nhu cầu sinh lý mỗi ngày. Loại vitamin này tan trong nước và không được cơ thể lưu trữ, vì vậy cần được bổ sung đều đặn.

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Theo trang sức khỏe Verywell Health, cam nằm trong nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao. Ăn cam tươi giúp giữ gần như nguyên vẹn lượng vitamin C, do vitamin này dễ giảm khi tiếp xúc ánh sáng mạnh hoặc khi bị nấu chín trong thời gian dài.