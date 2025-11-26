Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!
Video Sức khỏe

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
26/11/2025 13:00 GMT+7

Cam là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào, nhưng loại vitamin này lại rất dễ bị phân hủy nếu bảo quản không đúng cách. Vậy làm sao để giữ được tối đa lượng vitamin C có trong quả cam khi sử dụng hằng ngày?

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc ăn cam thường xuyên giúp cơ thể bổ sung đủ vitamin C để phục vụ nhu cầu sinh lý mỗi ngày. Loại vitamin này tan trong nước và không được cơ thể lưu trữ, vì vậy cần được bổ sung đều đặn.

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!- Ảnh 1.

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Theo trang sức khỏe Verywell Health, cam nằm trong nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao. Ăn cam tươi giúp giữ gần như nguyên vẹn lượng vitamin C, do vitamin này dễ giảm khi tiếp xúc ánh sáng mạnh hoặc khi bị nấu chín trong thời gian dài.

Bổ sung Vitamin C: Ăn rau củ nào tốt hơn trái cam?

Bổ sung Vitamin C: Ăn rau củ nào tốt hơn trái cam?

Vitamin C là một trong những vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch. Nhiều người cho rằng cam là nguồn vitamin C dồi dào nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại rau củ và trái cây quen thuộc còn chứa lượng vitamin C cao hơn cả cam, vốn chỉ cung cấp khoảng 83 mg trong một quả cỡ vừa, tương đương 92% nhu cầu hằng ngày.

