Có phải uống nước thật nhiều thì thận sẽ khỏe?
Video Sức khỏe

Có phải uống nước thật nhiều thì thận sẽ khỏe?

Thiên Lan - Anh Trang
25/11/2025 18:40 GMT+7

Nhiều người vẫn tin rằng uống nước thật nhiều sẽ giúp thận khỏe hơn. Nhưng các chuyên gia cảnh báo: điều quan trọng không nằm ở việc uống “càng nhiều càng tốt”, mà là uống đúng nhu cầu của cơ thể.

Nhiều người tin rằng 'uống nước thật nhiều sẽ tốt cho thận', nhưng điều này có thực sự đúng?

Theo tiến sĩ Hardik Patel, bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), thận có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng các khoáng chất như natri và kali, đồng thời tạo ra nước tiểu. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, thận hoạt động hiệu quả hơn; nước tiểu trở nên loãng và chất thải dễ được đào thải.

Có phải uống nước thật nhiều thì thận sẽ khỏe? - Ảnh 1.

Nhiều người tin uống nhiều nước sẽ tốt cho thận, nhưng uống nước nhiều liệu có tốt?

ẢNH: FREEPIK

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước hơn có tốc độ suy giảm chức năng thận chậm hơn theo thời gian. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn cần nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn nữa để xác định lượng nước cụ thể giúp bảo vệ thận, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước thận sức khỏe thận
