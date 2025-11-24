Có nên uống nước trước khi ngủ?

Nhiều người thức dậy với cảm giác khát nước, mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng do mất nước nhẹ về đêm. Việc duy trì lượng nước vừa đủ vào buổi tối giúp cơ thể ổn định cân bằng dịch, hỗ trợ sự giảm nhiệt độ tự nhiên để chuẩn bị cho giấc ngủ và duy trì các chức năng quan trọng như tuần hoàn, vận chuyển dưỡng chất và đào thải chất thải.

Chỉ cần một vài ngụm nước nhỏ trước khi ngủ cũng đủ để hỗ trợ cơ thể trong quá trình nghỉ ngơi ban đêm, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Duy trì lượng nước vừa đủ vào buổi tối hỗ trợ sự giảm nhiệt độ tự nhiên để chuẩn bị cho giấc ngủ Ảnh: AI

Lợi ích của việc uống nước trước khi đi ngủ

Bổ sung một lượng nước nhỏ vào buổi tối giúp giảm tình trạng mất nước suốt đêm, nhất là khi trong ngày uống chưa đủ nước. Điều này hạn chế khô miệng, khát nước vào sáng sớm và giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết. Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thân nhiệt.

Khi bước vào giấc ngủ, thân nhiệt hạ xuống tự nhiên và việc duy trì đủ nước giúp quá trình này diễn ra êm ái, mang lại cảm giác dễ chịu và giấc ngủ sâu hơn.

Nước hỗ trợ các hoạt động thanh lọc tự nhiên. Lượng nước vừa đủ khiến quá trình lưu thông máu diễn ra thông suốt, giúp cơ thể vận chuyển dưỡng chất và loại bỏ chất thải hiệu quả trong khi ngủ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên PLOS One, ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái cảm xúc và khả năng nhận thức.

Rủi ro và hạn chế khi uống nước trước khi ngủ

Uống quá nhiều nước sát giờ ngủ có thể làm tăng số lần đi tiểu về đêm. Tiểu đêm là nguyên nhân phổ biến khiến giấc ngủ bị gián đoạn và làm giảm chất lượng nghỉ ngơi.

Nhiều người gặp khó khăn khi ngủ lại sau khi thức dậy giữa đêm, dẫn đến cảm giác uể oải vào buổi sáng.

Việc nạp quá nhiều nước muộn trong ngày có thể gây khó chịu, đầy bụng hoặc thậm chí làm rối loạn cân bằng điện giải, đặc biệt ở người mắc bệnh lý nền.

Một số nhóm như người có bệnh thận, tim, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu cần lưu ý và kiểm soát lượng nước uống vào buổi tối vì có thể khiến triệu chứng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Sự quá tải nước trong thời gian ngắn cũng gây áp lực cho hệ bài tiết, khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn trong khi đáng lẽ đang bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Cách uống nước buổi tối hợp lý

Theo khuyến nghị, bạn nên giảm lượng nước trong vòng 2 giờ trước khi ngủ để hạn chế tiểu đêm.

Khi cảm thấy khát, cơ thể chỉ cần vài ngụm nước nhỏ thay vì uống cả cốc lớn. Nước ấm mang lại cảm giác thư giãn hơn, đặc biệt đối với những người thường xuyên thở bằng miệng hoặc bị nghẹt mũi khi ngủ.

Việc duy trì thói quen uống đủ nước đều đặn trong ngày là yếu tố quan trọng nhất. Khi cơ thể đã được cung cấp đủ nước từ sớm, nhu cầu uống nước vào buổi tối sẽ giảm và việc bổ sung thêm gần giờ ngủ sẽ không còn cần thiết.

Hạn chế các loại đồ uống lợi tiểu vào buổi tối như cà phê, rượu... để tránh tăng lượng nước tiểu trong đêm.