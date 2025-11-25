Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê
Video Sức khỏe

Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê

Thiên Lan - Anh Trang
25/11/2025 06:00 GMT+7

Nhờ mạng lưới hoạt chất sinh học mạnh mẽ, cà phê có thể góp phần bảo vệ não bộ, tăng cường trao đổi chất và giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính – mở ra thêm những tác dụng tuyệt vời vốn được "giấu kín" bấy lâu.

Các nhà khoa học từ Đại học Hà Nam (Trung Quốc) và Đại học Rutgers (Mỹ) đã tiến hành đánh giá có hệ thống và đã chứng minh rằng uống cà phê không chỉ là một sở thích mà là một liệu pháp dinh dưỡng.

Bài đánh giá mới này đã phát hiện 'bí mật' tạo nên tác động kỳ diệu của cà phê trong việc bảo vệ não bộ, quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch ở cấp độ phân tử. Đó là các hoạt chất sinh học mạnh mẽ trong cà phê.

Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê - Ảnh 1.

Các hợp chất mạnh nhất của cà phê giúp bảo vệ cơ thể

ẢNH: FREEPIK

Kết quả đã phát hiện mạng lưới phân tử nằm bên dưới các hợp chất mạnh nhất của cà phê, cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thông qua các tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh.

Tin liên quan

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Không ít người yên tâm khi kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết vẫn trong mức an toàn. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo: chỉ số đo tại một thời điểm không phản ánh được những biến động xảy ra trong ngày. Thực tế, nhiều người dù kết quả xét nghiệm bình thường nhưng cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy rối loạn đường huyết.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Khám phá thêm chủ đề

cà phê não bộ Thần kinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận