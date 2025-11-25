Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê

Các nhà khoa học từ Đại học Hà Nam (Trung Quốc) và Đại học Rutgers (Mỹ) đã tiến hành đánh giá có hệ thống và đã chứng minh rằng uống cà phê không chỉ là một sở thích mà là một liệu pháp dinh dưỡng.

Bài đánh giá mới này đã phát hiện 'bí mật' tạo nên tác động kỳ diệu của cà phê trong việc bảo vệ não bộ, quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch ở cấp độ phân tử. Đó là các hoạt chất sinh học mạnh mẽ trong cà phê.

Các hợp chất mạnh nhất của cà phê giúp bảo vệ cơ thể ẢNH: FREEPIK

Kết quả đã phát hiện mạng lưới phân tử nằm bên dưới các hợp chất mạnh nhất của cà phê, cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thông qua các tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh.