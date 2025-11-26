Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận!

Thận đảm nhiệm chức năng lọc chất thải, cân bằng dịch và muối trong cơ thể. Khi không được chăm sóc đúng cách, thận có thể bị tổn thương và tình trạng này thường tiến triển âm thầm, không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Đặc biệt, tổn thương thận cấp tính (AKI) có thể gây suy giảm chức năng thận nghiêm trọng trong thời gian ngắn, đe dọa tính mạng và làm tăng nguy cơ dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Một nghiên cứu mang tính bước ngoặt vừa được công bố trên tạp chí Cell Metabolism, được Science Daily dẫn lại, đã mang đến phát hiện quan trọng về cơ chế hình thành và khả năng đảo ngược tổn thương thận.