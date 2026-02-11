Ăn tết trên các công trình trọng điểm quốc gia

Nóng hầm hập loạt "siêu" sân bay

Sáng 19.12.2025, ba chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành, đánh dấu mốc lịch sử cho ngành hàng không VN. Sân bay Long Thành khai trương đúng tiến độ cuối năm 2025 là kỳ tích sau hơn 2 năm thần tốc "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ" của gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị trên hàng trăm mũi thi công. Tinh thần đó vẫn tiếp tục trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới để về đích đúng tiến độ, đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 6.

Sân bay Long Thành vẫn thi công ngày đêm, xuyên lễ, xuyên tết chạy tiến độ khai thác thương mại tháng 6 tới ẢNH: ACV

Theo báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án (kỳ giữa tháng 1) trình Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết: Hiện nay, các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục gồm đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản. Các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện; phòng cháy, chữa cháy và hệ thống cáp trong tuynel ngầm, dự kiến hoàn thành trong tháng 2. Sau đó, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) sẽ tổ chức vận hành đơn động, liên động các hệ thống thiết bị để chuẩn bị phục vụ khai thác thương mại trong tháng 6.

Riêng dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay - dự án thành phần quan trọng nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, Bộ Xây dựng đánh giá có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 6. Với tiến độ cấp bách như vậy, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị để tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình, nhất là đối với các gói thầu giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và nhà ga hành khách. Đây là các gói thầu có khối lượng công việc cần hoàn thiện rất lớn, nhất là phần nhà ga hành khách - "trái tim" của sân bay - cũng là công trình phức tạp nhất, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên vẫn có nguy cơ chậm so với tiến độ điều chỉnh.

Các công trình trọng điểm tại Phú Quốc tất bật thi công xuyên tết để đáp ứng yêu cầu tiến độ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027 ẢNH: TTXVN

Do đó, càng tiến sát vạch đích, toàn bộ các gói thầu của dự án càng được tổ chức thi công khẩn trương với số lượng chuyên gia, kỹ sư, công nhân được huy động tới gần 15.000 người cùng hơn 3.000 thiết bị, máy móc. Hàng trăm mũi thi công vẫn được tổ chức đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng. Đây cũng sẽ là mùa xuân cuối cùng mà các anh em công nhân, kỹ sư đón tết trên công trường siêu cảng hàng không Long Thành.

Ở phía bắc, không khí hối hả cũng bao phủ toàn bộ khu vực thi công tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Để có mặt bằng sạch phục vụ dự án làm "3 ca, 4 kíp" xuyên tết, thời điểm này, các thôn, xã đang đẩy mạnh triển khai di dời phần mộ, trong khi nhà thầu cùng các đơn vị thi công chạy đua tiến độ, gấp rút hoàn thiện đồng bộ các hạng mục tại nghĩa trang mới để bàn giao trước Tết Nguyên đán.

Cũng đang chạy hết tốc lực để kịp phục vụ APEC 2027, công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc rầm rập tiếng máy móc thi công từ sáng đến đêm. Mục tiêu hoàn thiện dự án chỉ sau 18 tháng thi công, đạt tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không, là thách thức rất lớn đối với cả chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Vì thế, kể từ khi chính thức khởi công hồi giữa năm 2025 đến nay, công trường dự án này không thôi sáng đèn, xuyên lễ, xuyên tết, dốc toàn lực chạy đua với tiến độ. Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh: nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, dự kiến hoàn thành vào ngày 30.6; nhà ga VIP ra mắt sau đó 3 tháng (ngày 30.9) và nhà ga T2 (giai đoạn 1) sẽ đưa vào phục vụ ngày 30.12.

Công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng của TP.HCM tăng tốc xuyên tết sau khi được tái khởi động ẢNH: N.A

Cả ba dự án xây dựng, mở rộng sân bay nói trên đều thuộc nhóm công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng hình thành nên 3 hub hàng không mới của VN. Sau khi hoàn thành, 3 sân bay này sẽ không chỉ mở ra giai đoạn phát triển vượt bậc cho ngành hàng không mà còn xây nền tảng vững chắc để biến VN trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Trao đổi với Thanh Niên, bà Đồng Thị Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn SunGroup, cho biết nhân sự thuộc tất cả các dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc đều ăn tết trên công trường.

Năm mới, vận hội mới, hình ảnh đô thị mới

Với riêng TP.HCM, tết đến xuân về luôn là khoảng thời gian thành phố yên bình nhất, rực rỡ nhất khi vắng bóng tiếng xe cộ, hoa mai đua nở khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ khắp đường phố. Đây cũng là giai đoạn được "dân xây dựng" coi là thời điểm vàng để tăng tốc tiến độ. Hàng loạt công trình trọng điểm của thành phố đã lên kế hoạch tranh thủ thời tiết khô ráo, mật độ giao thông giảm bớt để tập trung tối đa nguồn lực thi công.

Chính thức tái khởi động ngay trước thềm Tết Nguyên đán, với những người trực tiếp thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) mà nói, năm nay ăn tết trên công trường có lẽ chính là niềm vui lớn nhất. Dự án ngưng trệ nhiều năm, cũng đồng nghĩa 94% các hạng mục cơ bản hoàn thành phải nằm phơi sương phơi nắng, trong khi người dân thì cứ đến hẹn lại khốn khổ vì ngập. Ngay khi được tái khởi động, các nhà thầu đã dồn lực tập trung vào giai đoạn hoàn thiện các phần việc còn lại như kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối và chạy thử theo quy trình để hoàn tất thủ tục nghiệm thu. Cả 6 cống lớn: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định hiện hoàn tất thi công nạo vét lòng sông, lắp đặt thiết bị MEP, máy bơm, hệ thống điều khiển tự động SCADA, bến neo đậu tàu thuyền, tổ hợp cửa van âu thuyền…

Sân bay Phú Quốc quyết tâm lập kỷ lục mới về tiến độ xây dựng hạ tầng hàng không ẢNH: N.A

"Dự kiến trong năm 2026, Trung Nam Group cùng các nhà thầu sẽ hoàn tất những hạng mục còn lại của dự án. Để đưa dự án vào vận hành, công ty cùng các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, duy trì tổ chức thi công liên tục, xuyên tết, tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn", ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group, chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn cũng đang được tổ chức thi công xuyên tết nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Điển hình là dự án Vành đai 3 TP.HCM, hơn 300 công nhân, kỹ sư cùng khoảng 90 thiết bị sẽ bám trụ công trường. Các mũi thi công sẽ tập trung vào phần đường đầu cầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; đoạn cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn; các hạng mục hoàn thiện cầu cạn trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ. Song song đó, công tác xử lý nền đất yếu tiếp tục được triển khai tại các khu vực thuộc các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ bằng phương pháp bơm hút chân không. Toàn tuyến này có 28,5 km đất yếu, hiện đã xử lý 22 km được xem là đang có tiến độ chậm nhất. Đại diện các nhà thầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch thi công xuyên Tết Nguyên đán 2026, tranh thủ thời tiết phía nam thuận lợi nắng ráo để tăng tốc bù tiến độ. Dự kiến đến 30.6, toàn bộ tuyến Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM, bao gồm đường song hành, sẽ được thông xe.

Ngoài ra, nhiều gói thầu thuộc các dự án như: Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án do thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) làm chủ quản cũng đã được các chủ đầu tư, nhà thầu trình kế hoạch thi công xuyên tết.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhìn nhận sau khi tất cả các dự án này hoàn thành, TP.HCM sẽ chính thức "lột xác" bộ mặt đô thị, phá bỏ "mác" ngập lụt, kẹt xe; thông đường nối, mở giao thương liên vùng; hoàn thiện hạ tầng chiến lược hiện đại, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới, không gian phát triển mới.

Khởi đầu một năm đột phá hạ tầng quốc gia

2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với yêu cầu rất cao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đột phá hạ tầng hiện đại tiếp tục được coi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của VN trong kỷ nguyên mới. Vì thế, với ngành xây dựng, tết không còn là thời điểm để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng mà là lúc để tranh thủ bù tiến độ, để chuẩn bị mọi kế hoạch cho các công trình sẵn sàng bứt tốc xác lập tiếp những kỳ tích.

TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận: Tiến độ thần tốc trên các công trường chính là thành quả rực rỡ nhất của ngành xây dựng, giao thông nói riêng cũng như nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua nói chung. Thi công xuyên các ngày nghỉ, xuyên lễ tết, vượt nắng thắng mưa là tinh thần đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khởi xướng khi bước vào giai đoạn cao điểm quyết tâm nối liền dải cao tốc Bắc - Nam. Từ đó, không chỉ cao tốc xuyên lễ xuyên tết mà sân bay, cảng biển, đường vành đai, quốc lộ, đến cả những công trình của địa phương cũng thấm nhuần tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm". Thành quả là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia đã ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn, hầu hết các dự án trọng điểm đều hoàn thành vượt tiến độ.

Đây là những "trái ngọt" đầu tiên từ chuyển động hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực đầu tư và khai thác những thành tựu khoa học mới nhất. Đồng thời, đó cũng là tín hiệu, thước đo về lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tham gia phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở VN.

"Trong bối cảnh cạnh tranh các quốc gia ngày càng quyết liệt như hiện nay, hạ tầng đầu tư càng nhanh càng tốt. Tới mùa xuân năm nay, khi kỷ nguyên mới đã chính thức bắt đầu, VN cần tiếp tục tập trung nguồn lực lớn của nhà nước và xã hội vào hoàn thiện, nâng cấp nền tảng hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải. Đại lộ đại phú - Đường đi đến đâu, văn minh, giàu có mở ra đến đó. Những công trình hạ tầng chiến lược sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho nhiều vùng đất giàu tiềm năng; phát huy triệt để sức mạnh của tài nguyên, nhân lực, thị trường ở vùng đất mới để biến nó trở thành động lực tăng trưởng mạnh trong kỷ nguyên mới", TS Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 9.2.2026 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, Công điện yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án (nhất là các công trình trọng điểm quốc gia) có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động ở lại làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm kịp thời, thiết thực; tổ chức đón tết phù hợp cho công nhân, người lao động trên công trường, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, động viên công nhân, người lao động hăng say làm việc, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các công trình. TTXVN