An toàn khi chạy bộ: Tốt cho sức khỏe nhưng phải đúng cách

L ỜI KHUYÊN QUÝ BÁU TỪ "CHÂN CHẠY" Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM, từng chinh phục 78 giải marathon trong nước lẫn quốc tế, 9 lần đưa các VĐV VN ra nước ngoài thi đấu, chia sẻ: "So với nhiều môn thể thao, chạy bộ đường dài (marathon) đơn giản hơn và người tập cũng dễ thực hiện. Tuy nhiên đây lại là môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì và ý chí bền bỉ cao độ. Chạy bộ đều đặn sẽ mang lại cho con người sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật, giúp chúng ta có cuộc sống chất lượng hơn như ăn ngon và ngủ ngon hơn. Chạy bộ khiến người chạy yêu đời, có nhiều suy nghĩ tích cực".

Ông Đoàn Ngọc Hải đoạt hạng 5 lứa tuổi 50 - 59 giải marathon thủ đô Vientiane (Lào) NVCC

Là người có rất nhiều trải nghiệm thực tế, ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh, các VĐV tham gia tập luyện và thi đấu cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của chính mình trước khi bước vào đường chạy. "Khi đến với môn chạy bộ, mỗi VĐV cần lưu ý tập luyện đều đặn kết hợp nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Bên cạnh đó hạn chế bia rượu và các chất kích thích, nên nói không với thuốc lá. Đặc biệt phải tuyệt đối không bia rượu trước ngày tham dự giải marathon, vì điều đó rất dễ dẫn đến đột quỵ trên đường đua", ông Hải đưa ra lời khuyên.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói tiếp: "Các giải marathon ở VN hiện nay nở rộ như nấm, bất kỳ ai muốn tham gia cần chọn các giải có uy tín, tổ chức bài bản để tham dự. Các bạn cần chuẩn bị khối lượng và cường độ tập luyện thật tốt trước mỗi giải, và đặc biệt phải ăn uống thật khoa học, phải ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày".

C ÁC NHÀ VÔ ĐỊCH SEA G AMES LÊN TIẾNG

Nhà vô địch marathon SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ, trước khi bước vào tập luyện hay thi đấu, anh phải khởi động rất kỹ bên cạnh việc kết hợp sử dụng dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Nguyên Thanh cho biết VĐV cũng phải làm quen với đường chạy và điều kiện thi đấu. Đặc biệt các giải ở VN thường thi đấu đường nhiều dốc và thời tiết nắng nóng nên bước chuẩn bị rất quan trọng nếu không sẽ bị chấn thương, sốc nhiệt... khi tranh tài.

Hồng Lệ vừa thi đấu ở giải marathon

Nhà vô địch SEA Games Phạm Thị Hồng Lệ cũng khuyên, người mới làm quen với chạy bộ nên chú trọng kỹ thuật cơ bản, sau đó nâng cao dần khối lượng tập luyện để tránh chấn thương. Bản thân Hồng Lệ dù là VĐV chuyên nghiệp nhưng từng bị ngất xỉu khi thi đấu nội dung marathon ở SEA Games 30 vì kiệt sức, cô khuyên mọi người nên tập luyện đủ khối lượng ở cự ly mà mình sẽ thi đấu.

Cũng từng giành HCV SEA Games, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Lai nói: "Các VĐV phải hết sức cẩn trọng trước khi tham gia bất cứ cuộc thi nào. Đặc biệt, cần đi khám tổng quát để có được các cảnh báo sức khỏe, sẽ có những trường hợp chống chỉ định tham gia thể thao nặng… Để tham gia hành trình marathon 42 km chẳng hạn, các bạn cần tập luyện hằng ngày, mỗi ngày một chút, để có sức khỏe, sức bền. Từ chạy 5 km, có thể nâng dần 10 km, 15 km và dần dần tới 42 km".

L IÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH VN VÀO CUỘC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN (VAF), chia sẻ: "Ở bất cứ giải chạy nào trên cả nước, vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho VĐV cần được đặt lên hàng đầu, trong đó có khâu đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe cho người chạy. Tuy nhiên cần nhìn nhận thực tế ở VN, các giải chạy phong trào hiện nay có hàng chục ngàn VĐV tham gia, nên việc kiểm tra sức khỏe cho từng VĐV gặp rất nhiều khó khăn. Với những giải chạy như vậy, chúng tôi luôn yêu cầu VĐV ký cam kết đảm bảo sức khỏe để tham gia cuộc thi. Đây là điểm khác biệt với các giải chuyên nghiệp (như giải điền kinh vô địch quốc gia), khi các VĐV phải có giấy khám sức khỏe. Về việc tại sao các giải chạy phong trào không yêu cầu VĐV phải có giấy khám sức khỏe, thì thành phần tham gia giải đấu này thường rất đa dạng, có thể người chạy đến từ nhiều quốc gia, nơi có các quy chuẩn về khám sức khỏe rất khác. Do vậy, chúng ta không thể đòi hỏi giấy khám sức khỏe của cá nhân từng người như các giải chạy chuyên nghiệp, nơi VĐV buộc phải khám sức khỏe rất kỹ, đảm bảo đủ thể lực, không gặp vấn đề thì mới được tham gia cuộc thi".

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định, bộ tiêu chuẩn do VAF xây dựng để áp dụng cho các sân chơi phong trào sẽ nâng cao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các VĐV. "VAF đã xây dựng bộ tiêu chuẩn về an ninh, an toàn ở các giải chạy và sẽ gửi cho ban tổ chức các giải đấu từ quý 2/2024. Bộ tiêu chuẩn này quy định rất chi tiết vấn đề sơ cứu, cứu thương nếu xảy ra sự cố, hay đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các VĐV. Điều này sẽ giúp các runner yên tâm hơn khi bước vào các giải chạy phong trào, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Hùng cho biết. (còn tiếp)