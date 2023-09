An toàn thế nào cho chung cư mini?

Đà Nẵng mở rộng kiểm tra các cơ sở lưu trú

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết sau khi T.Ư và địa phương chỉ đạo rà soát các vấn đề về tình hình an toàn PCCC, Công an TP.Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP.Đà Nẵng có kế hoạch tổng thể về việc kiểm tra các loại hình tương tự chung cư mini.

"Kế hoạch kiểm tra cấp TP sẽ rà soát không chỉ chung cư của nhà nước mà cả các chủ đầu tư tư nhân, nhà dân cải tạo thành cơ sở lưu trú. Bên cạnh đó, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phản ứng nhanh với PCCC như các tổ liên gia, trang bị bình chữa cháy cơ sở", đại tá Phan Văn Dũng nói.

Nguyễn Tú