Trứng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lại rất tiện lợi để ăn, nhưng có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm nên ăn trứng.



Vậy ăn trứng lúc nào là tốt nhất?

Chuyên trang y tế Medical News Today viết rằng ăn trứng vào bữa sáng có lẽ là tốt nhất để giảm cân bởi có thể làm giảm lượng calo tiêu thụ trong suốt cả ngày.

Ngoài ra, ăn trứng sau khi tập luyện và trước khi đi ngủ cũng rất có lợi cho sức khỏe.

Ăn trứng vào buổi sáng là tốt nhất để giảm cân Pexels

Những bằng chứng khoa học

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ăn trứng vào buổi sáng là tốt nhất để giảm cân, ăn trứng sau khi tập luyện giúp xây dựng cơ bắp rất tốt, và ăn trứng trước khi đi ngủ giúp ngủ ngon hơn, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Ăn trứng vào buổi sáng giúp giảm cân. Theo nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Nutrition & Metabolism, ăn 1 - 2 quả trứng vào bữa sáng có thể giúp nạp năng lượng trong nhiều giờ và có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nghiên cứu năm 2005 trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ Journal of the American College of Nutrition, cho thấy ăn bánh mì trứng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và tiêu thụ ít thức ăn hơn trong suốt cả ngày.

Nghiên cứu khác năm 2010 trên tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Nutrition Research cũng phát hiện ăn sáng với trứng giúp giảm tình trạng đường huyết tăng vọt, đồng thời giúp giảm cơn đói và no lâu hơn trong suốt cả ngày, nhờ làm giảm mức hoóc môn gây cảm giác đói ghrelin.

Nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí y khoa European Journal of Nutrition cũng cho thấy ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp tiêu thụ ít calo hơn và cảm thấy no lâu hơn.

Vì vậy, ăn trứng vào bữa sáng là tốt nhất để giảm cân. Đồng thời, nên kết hợp trứng với rau cho bữa sáng để có nhiều chất xơ và giúp no lâu hơn.

Ăn 1 quả trứng sau khi tập luyện cho thấy sự phát triển cơ bắp đáng kể hơn Pexels

Hãy thêm 1 quả trứng luộc sau khi tập luyện. Nghiên cứu cho thấy ăn trứng sau tập luyện giúp thúc đẩy phát triển cơ bắp.

Nghiên cứu tạp chí y sinh American Journal of Clinical Nutrition study, năm 2017 đã chứng minh rằng ăn 1 quả trứng sau khi tập luyện cho thấy sự phát triển cơ bắp đáng kể hơn.

Vì vậy, lần tới, hãy thử thêm 1 quả trứng luộc vào bữa ăn nhẹ sau buổi tập luyện của bạn.

Ăn trứng vào buổi tối giúp ngủ ngon hơn. Ăn 1 quả trứng vào buổi tối có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo giáo sư Rafael Pelayo từ Đại học Stanford (Mỹ) đã nói với New Scientist: Chế độ ăn giàu protein giúp ngủ sâu hơn.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao hoàn chỉnh vì chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Lòng đỏ trứng còn chứa hoóc môn gây buồn ngủ melatonin, giúp ngủ ngon hơn, theo Health Digest.

Tuy nhiên, những người có vấn đề về tiêu hóa có thể nên tránh ăn lòng đỏ.