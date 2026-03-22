Ăn từ dưới đất lên trên trời ở Las Vegas: Người Việt ở Mỹ trải nghiệm food tour 'đỉnh nóc'

Học sinh Mỹ đã bắt đầu vào thời gian "spring break" (tuần nghỉ xuân) cũng là dịp các gia đình có dịp du xuân cùng nhau. Cũng như nhiều người Việt đang sinh sống ở Mỹ khác, tôi chọn thành phố tội lỗi – "nickname" của Las Vegas để làm điểm đến du xuân đầu năm Bính Ngọ.

Chuyến đi này tôi mang theo hy vọng nhận chút lộc đầu năm từ những máy kéo leng keng gọi là vui xuân chứ biết rằng số của mình là phải "cày bừa" chứ chưa bao giờ thắng đỏ đen ở casino. Food tour Las Vegas cũng là cơ hội được đóng vai làm khách VIP của giới thượng lưu thử tiêu tiền hơi vung tay quá... đỉnh nóc kịch trần ở chốn xa hoa này tại Mỹ trong những ngày đầu xuân với mong cầu cho một năm mà ngày nào cũng sung túc như vậy!

Từ ăn sang chảnh dưới mặt đất

Ở tại Resorts World Las Vegas nên ngay khi đáp phi trường, tôi liền chọn ngay nhà hàng Stubborn Seed trong khách sạn bởi đây là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng của đầu bếp Jeremy Ford, người từng thắng chương trình Top Chef mùa 13.

Ở đây mang đến một trải nghiệm ẩm thực “xịn xò như con... tò vò” khiến tôi thực sự bất ngờ ngay từ những phút dạo đầu. Không gian sang trọng, ấm cúng mở ra hành trình vị giác hoàn toàn khác biệt so với những bữa tối thông thường.

Điều đặc biệt nhất chính là thực đơn “5 course” theo phong cách “tasting menu”, kiểu thực đơn có từng món ăn được các đầu bếp và nhân viên thay nhau phục vụ với khẩu phần nhỏ xinh như những “tác phẩm nghệ thuật” thu nhỏ mà thực khách chỉ biết “ngậm mà nghe” trước khi nuốt.

Không có dao nĩa, mọi người ăn bằng tay và... mút tay như các chiến binh thời xưa khiến bữa tối của Tournement of Kings trở nên thú vị

Mỗi lần nhân viên đặt một đĩa mới xuống bàn là một khoảnh khắc háo hức, tò mò không biết hương vị tiếp theo sẽ dẫn tôi đi đến đâu. Những phần ăn tuy nhỏ nhưng “bùng nổ” hương vị lại được sắp đặt tinh tế đến từng chi tiết: từ lát bò Westholme Australian wagyu mềm mại, đậm đà với lớp xốt cầu kỳ đến món tráng miệng citrus Pavlova truyền thống của Úc thanh mát, nhẹ nhàng ở phần kết. Tất cả như một bản giao hưởng được sắp xếp có cao trào khiến tôi mê mệt và phải chờ đợi cũng khá lâu giữa các món, không giống kiểu ăn ào ào như lâu nay.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cách bếp trưởng biến những nguyên liệu quen thuộc thành trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Mỗi món không chỉ để thưởng thức mà còn để cảm nhận, suy ngẫm và... mòn mỏi chờ đợi. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một hành trình ẩm thực được “dẫn dắt” bài bản và đầy cảm xúc qua từng miếng cắn đến vậy.

Đã quyết định đi food tour Las Vegas, nếu bạn nghĩ buffet chỉ đơn giản là “ăn cho no” thì Bacchanal Buffet tại resort Caesars Palace sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại trong đó có tôi. Bởi ở đây giống như một “thiên đường ẩm thực” thu nhỏ, nơi thực khách có thể cất cánh trên chiếc dĩa của mình bắt đầu bằng sushi, chuyển sang pizza, ghé qua quầy taco rồi kết thúc bằng một vòng hải sản đầy ắp tôm cua, bạch tuộc và hàu biển. Quầy hải sản luôn đông khách nhất và cũng là nơi nhiều người quay lại lần thứ hai thậm chí thứ ba như tôi, tất nhiên là “chỉ để kiểm tra xem cua tuyết có còn ngon như lúc nãy không?”.

Điều thú vị là mỗi khu buffet giống như một nhà hàng nhỏ với đầu bếp chế biến ngay tại chỗ, từ các món nướng, pizza lò gạch cho đến các món Á và Mexico. Những chiếc ly poke nhỏ xinh, smoothie trái cây rực rỡ sắc màu hay các món tráng miệng tinh tế khiến tôi có cảm giác như đang đi dạo tại một hội chợ ẩm thực chuẩn 5 sao quốc tế. Quầy tráng miệng đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ cần ăn thử một chút thôi là hoa mắt, say đứ đừ vì ngon rồi khiến bạn mang về bàn cả một bộ sưu tập bánh, kem và crème brûlée vì không muốn để lại bất cứ món nào.

Không gian của Bacchanal rộng rãi, hiện đại với hàng loạt quầy thức ăn được thiết kế đẹp mắt, khiến việc đi lấy đồ ăn cũng trở thành một trải nghiệm thú vị. Và nếu bạn đến đây với quyết tâm “ăn hết mọi thứ” thì hãy nhớ một bí quyết quan trọng: cứ “cầm lòng” mạnh dạn đi một vòng trước để khảo sát... thực địa. Nếu không, bạn có thể căng bụng ngay từ quầy đầu tiên và bỏ lỡ cả một đại tiệc phía sau.

Quầy hải sản Bacchanal Buffet luôn đông khách nhất và cũng là nơi nhiều người quay lại lần thứ hai thậm chí thứ ba như tôi

Có lẽ vì sự đặc biệt như vậy nên tôi phải đặt bàn trên mạng từ sớm mới có cơ hội vào đứng sắp hàng dài chờ đến lượt và khi nhận bàn là được nhân viên phục vụ ghi giờ ra luôn để... liệu mà gắp (thời gian tối đa không quá 90 phút).

Giữa thành phố Las Vegas vốn nổi tiếng với sự xa hoa này, Bacchanal Buffet có lẽ chính là nơi du khách có thể “du lịch ẩm thực vòng quanh thế giới bằng chiếc đĩa của mình" miễn là chiếc đĩa đó vẫn còn chỗ trống và bạn không sợ lên cân.

Và lâu lắm rồi tôi mới được có lại cảm giác sung sướng khi vừa ăn vừa được hô “dzô dzô” thật to, cười thật lớn mà không sợ làm phiền ai trên đất Mỹ vì được trải nghiệm show “Tournament of kings” giống như bước vào một bữa tiệc thời Trung cổ đầy kịch tính tại Excalibur Hotel.

Khán giả vừa thưởng thức bữa ăn kiểu “medieval feast” với gà nướng nguyên đùi, khoai tây, bắp và bánh mì vừa theo dõi các hiệp sĩ cưỡi ngựa đấu kiếm ngay trước mặt. Không có dao nĩa, mọi người ăn bằng tay và... mút tay như các chiến binh thời xưa khiến bữa tối trở nên thú vị và khác biệt.

Nhưng đây thực sự không phải là trải nghiệm dành cho người... yếu tim bởi các màn đấu kiếm chát chúa, cưỡi ngựa rầm rập và hiệu ứng lửa phun diễn ra dồn dập dễ khiến tim đập loạn nhịp. Cái cảm giác vừa ăn nhồm nhoàm vừa cùng cả khán phòng liên tục hò reo cổ vũ cho từng hiệp sĩ của “vương quốc” mình thực sự đã không thua kém gì xem trận derby ngoại hạng Anh.

Sự kết hợp giữa bữa ăn tối và show diễn hoành tráng giúp cho “Tournament of Kings” trở thành một trong những trải nghiệm giải trí đáng nhớ nhất ở Las Vegas mà đến giờ tôi vẫn còn… phê.

Đến thưởng thức ẩm thực ở trên cao

Có lẽ đã ăn dưới đất rồi thì phải thử cơ hội thưởng thức ẩm thực ở trên trời để đời mới nể. Đến Las Vegas, tôi còn có cơ hội trải nghiệm những bữa ăn và đồ uống ở những độ cao khác nhau, nơi mà khung cảnh đôi khi còn đáng nhớ hơn cả món ăn.

Ấn tượng nhất phải kể đến chuyến bay cùng Maverick Helicopters Tour đến Grand Canyon nằm ở ngoại vi trung tâm thành phố. Sau khi bay qua từng vách đá khổng lồ của những dãy đại vực, Danika - cô phi công trẻ tuổi cho trực thăng hạ cánh xuống một bãi đất cạnh mỏm đá giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ở đó, tôi được mời một ly champagne mát lạnh và vài món nhâm nhi nhẹ.

Danika - cô phi công trẻ tuổi có nụ cười hút hồn như... Grand Canyon

Đứng trên mỏm núi nhìn xuống dòng sông Colorado uốn lượn phía dưới, tôi cảm thấy mình như đang tham dự một bữa tiệc nhỏ giữa thiên nhiên kỳ vĩ và hiếm có được lần hai trong đời. Không gian rộng lớn, gió thổi lồng lộng và sự yên tĩnh của Grand Canyon khiến ly champagne trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà việc ăn uống không còn quan trọng trong việc thưởng thức mà chỉ để tận hưởng thiên nhiên và nụ cười hút hồn của Danika.

Trở lại trung tâm Las Vegas, trải nghiệm trên cao của tôi tiếp tục tại nhà hàng “đỉnh của thế giới” (Top of the world restaurant) ở tầng... 108 của The STRAT tower. Đây là nhà hàng cao nhất của thành phố, nằm ở độ cao gần 260 m so với mặt đất.

Khi ngồi vào bàn, tôi hơi... hú hồn khi nhận ra sàn nhà hàng đang từ từ xoay tròn. Trong khoảng 1 tiếng rưỡi, nhà hàng hoàn thành một vòng xoay, giúp thực khách ngắm toàn cảnh Las Vegas từ mọi hướng. Trong lúc thưởng thức món bò bít tết mềm và đậm vị, khung cảnh Las Vegas strip dần hiện ra dưới ánh đèn rực rỡ. Từng khách sạn, từng tòa tháp nổi tiếng của thành phố lần lượt xuất hiện qua ô cửa kính. Bữa tối vì thế trở thành một hành trình ngắm cảnh thú vị không kém gì một tour tham quan “vòng quanh thế giới trong 90... phút”.

Tác giả thưởng thức bữa tối tại nhà hàng "đỉnh của thế giới" (Top of the world restaurant) với độ cao 260 m trong chuyến food tour Las Vegas

Sau bữa tối, tôi tiếp tục sục sạo tìm những góc nhìn khác từ trên cao của thành phố về đêm. Trước khi về lại nơi mình trú ngụ, tôi kịp ghé qua khu resort Paris Paris Las Vegas, bắt thang máy lên đỉnh tháp để thưởng thức một cốc chocolate nóng trong lúc ngắm toàn cảnh Las Vegas từ trên cao và xem show nhạc nước hoành tráng từ Bellagio resort từ nơi có không khí hơi lỏng mà sạch này. Từ đây, ánh đèn của thành phố trải dài như một dòng sông ánh sáng giữa sa mạc, gọi là đẹp mà không... Chat GPT nào tả xiết!

Cuối cùng, tôi kết thúc buổi đêm muộn tại Alle Lounge on 66, nơi một ly cocktail nhẹ nhàng và không gian âm nhạc nhè nhẹ đã giúp tôi khép lại một hành trình đầy trải nghiệm no căng. Cái tên 66 được gắn vào nơi đây bởi quầy bar nhạc sống này nằm ở tận tầng 66 của Resorts World Las Vegas.

Ngồi trên tầng cao chót vót nhìn ngắm thành phố, tôi được thư giãn và tận hưởng khung cảnh về đêm. Đang đắm chìm trong ánh đèn lung linh phía dưới, tôi chợt nhận ra câu “căng da bụng, nhíu da mi” thật chí lý khi mình đã bắt đầu buồn ngủ từ lúc nào không hay. Trải nghiệm ăn uống từ dưới đất lên trên trời như thế này đã giúp chuyến khám phá Las Vegas này trở nên đáng nhớ theo một cách rất đặc biệt.

Hẹn gặp lại nhé, thành phố tội lỗi sau khi tôi... giảm cân thành công!