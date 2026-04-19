Ấn tượng hành trình Vì hòa bình trên 'đất lửa'

Trong không khí trang nghiêm dưới kỳ đài bên dòng Bến Hải (Quảng Trị), lễ thượng cờ mở đầu Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026 diễn ra hôm qua 18.4 để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng, gợi nhắc ký ức về một thời chia cắt và khát vọng thống nhất. Từ nơi từng là ranh giới lịch sử, những vòng xe hôm nay như nối dài hành trình biểu đạt hòa bình.
Khoảng 1.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế đã cùng xuất phát từ cầu Hiền Lương, mang theo thông điệp đoàn kết, hòa bình, hướng về những giá trị chung của nhân loại. Cuộc diễu hành không đơn thuần là hoạt động thể thao mà trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại, nơi mỗi vòng quay là một lời khẳng định hòa bình là thành quả cần được gìn giữ, vun đắp.
Hành trình khép lại ở nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Từng nén nhang được thắp lên như lời tri ân sâu thẳm gửi đến những người đã ngã xuống. Cũng tại nơi này, nhiều phần quà đã được trao tặng cho những gia đình chính sách, những chữ ký được lưu lại trên lá cờ "Chung tay kiến tạo hòa bình" và cả những tấm huy chương được đeo trên ngực người tham gia… Tất cả không chỉ là dấu mốc của một ngày hội mà là cách hậu thế tiếp nối, gìn giữ và gọi tên hòa bình bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
