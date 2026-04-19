Ấn tượng hành trình Vì hòa bình trên 'đất lửa'

Khoảng 1.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế đã cùng xuất phát từ cầu Hiền Lương, mang theo thông điệp đoàn kết, hòa bình, hướng về những giá trị chung của nhân loại. Cuộc diễu hành không đơn thuần là hoạt động thể thao mà trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại, nơi mỗi vòng quay là một lời khẳng định hòa bình là thành quả cần được gìn giữ, vun đắp.

Hành trình khép lại ở nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Từng nén nhang được thắp lên như lời tri ân sâu thẳm gửi đến những người đã ngã xuống. Cũng tại nơi này, nhiều phần quà đã được trao tặng cho những gia đình chính sách, những chữ ký được lưu lại trên lá cờ "Chung tay kiến tạo hòa bình" và cả những tấm huy chương được đeo trên ngực người tham gia… Tất cả không chỉ là dấu mốc của một ngày hội mà là cách hậu thế tiếp nối, gìn giữ và gọi tên hòa bình bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Lễ thượng cờ tại di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải diễn ra trang nghiêm, mở đầu chương trình Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi thức phát động Ngày hội đạp xe Vì hòa bình ẢNH: DUY ANH

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên và các đơn vị ký tên lên lá cờ vì hòa bình ẢNH: HUY ĐẠT

Các VĐV xe đạp tham gia diễu hành lưu lại chữ ký trên lá cờ với thông điệp vì hòa bình ẢNH: HUY ĐẠT

Thông điệp “Tôi yêu hòa bình” được VĐV Nguyễn Thu Trang ghi lại trên lá cờ ẢNH: HUY ĐẠT

Khoảnh khắc đoàn diễu hành xe đạp đi qua giữa cầu lịch sử Hiền Lương ẢNH: HẢI PHONG

Hơn 1.000 VĐV tham gia diễu hành để lan tỏa thông điệp vì hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao quà tặng người dân xã Vĩnh Linh ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Hoàng Xuân Tân (bìa phải), Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và các đại biểu chào đón đoàn xe đạp diễu hành qua cầu Hiền Lương lịch sử ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn diễu hành xe đạp thực hiện lộ trình khoảng 7 km từ di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH

Sự kiện lần này có sự tham gia của Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà ẢNH: DUY ANH

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (giữa), dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ẢNH: DUY ANH





Từ tờ mờ sáng, đông đảo người dân đã có mặt để theo dõi chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Học sinh tại Bến Hải (Quảng Trị) tham gia chương trình trong nghi thức thả chim bồ câu với ước nguyện hòa bình ẢNH: DUY ANH

Lễ thượng cờ và khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026 diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nơi vạch kẻ giữa cầu Hiền Lương lịch sử, đoàn diễu hành xe đạp hướng về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH