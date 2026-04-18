Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026: Lan tỏa thông điệp nhân văn

Sáng nay 18.4, ngay sau lễ thượng cờ và khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân và lan tỏa thông điệp nhân văn tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông tại nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) ẢNH: DUY ANH

Thành kính dâng những nén nhang lên anh linh các anh hùng liệt sĩ ẢNH: DUY ANH

Trước lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội Vì hòa bình 2026; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông tại tháp chuông, như lời tri ân và báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang.

Đoàn diễu hành xe đạp thực hiện lộ trình khoảng 7 km từ di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH

Sau khi thành kính dâng hương, các vị lãnh đạo cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị đồng hành đã trao 50 suất quà cho các đối tượng chính sách. Mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng, do Báo Thanh Niên, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Điện lực miền Trung trao.

Những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, thể hiện tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", sẻ chia với những mất mát do chiến tranh để lại.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao quà tri ân các hộ gia đình chính sách tại xã Vinh Linh ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hộ chính sách ẢNH: HUY ĐẠT

Đại diện các đơn vị đồng hành cùng chương trình trao quà cho gia đình chính sách sau lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng với hoạt động tri ân, các đại biểu, vận động viên và đơn vị tài trợ đã tham gia ký tên lưu niệm lên lá cờ lễ hội Vì hòa bình với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình". Lá cờ mang hình tượng chim bồ câu ngậm bông lúa, kết hợp các gam màu đỏ – vàng – xanh, tượng trưng cho khát vọng hòa bình, độc lập và sự hồi sinh, phát triển, trở thành điểm nhấn kết nối tinh thần đoàn kết của những người tham gia ngày hội.

Các vận động viên ký tên lưu niệm lên lá cờ lễ hội Vì hòa bình với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" ẢNH: DUY ANH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội Vì hòa bình 2026 (từ phải qua) cùng đại diện các nhà tài trợ ký tên lên lá cờ lễ hội Vì hòa bình ẢNH: HUY ĐẠT

Sau phần ký tên, ban tổ chức tiến hành trao kỷ niệm chương cho các vận động viên hoàn thành cự ly diễu hành. Những tấm huy chương không chỉ ghi nhận hành trình thể thao mà còn là dấu ấn của một ngày hội mang đậm ý nghĩa nhân văn, nơi mỗi người tham gia đều góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình.

Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà trao kỷ niệm chương cho các vận động viên hoàn thành cự ly diễu hành ẢNH: DUY ANH

Chương trình diễu hành, viếng nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh và các hoạt động bên lề đã khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động. Từ vùng đất từng là tuyến lửa ác liệt, Quảng Trị hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến của tri ân, của hòa giải và của khát vọng xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững.