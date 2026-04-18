Đạp xe qua miền ký ức chiến tranh, gửi thông điệp hòa bình ra thế giới

Sáng nay 18.4, tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên long trọng tổ chức lễ thượng cờ và khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình.

Nghi thức phát động Ngày hội đạp xe Vì hòa bình ẢNH: DUY ANH

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động lễ hội Vì hòa bình năm 2026, quy tụ đông đảo vận động viên, người dân và du khách trong nước, quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp về một thế giới không còn chiến tranh, chia cắt.

Đoàn diễu hành xe đạp đi qua giữa cầu lịch sử Hiền Lương. Sự kiện lần này có sự tham gia của Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà (thứ 2 từ phải sang) ẢNH: DUY ANH

Tham gia ngày hội có huấn luyện viên Mai Công Hiếu – cựu tuyển thủ quốc gia, 2 lần HCV SEA Games cùng hơn 500 vận động viên từ 34 câu lạc bộ trong nước và các đoàn quốc tế (Lào, Thái Lan, Campuchia), tạo nên không khí sôi động cho ngày hội.

Bên cạnh các CLB xe đạp trong nước, ngày hội đạp xe lần này còn quy tụ nhiều CLB đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia ẢNH: DUY ANH

Trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy hứng khởi trên vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt một thời, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 đã mở ra bằng những vòng xe hướng về tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, cách đây 2 năm, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ ở quy mô mà còn ở ý nghĩa nhân văn.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình ẢNH: DUY ANH

Những hoạt động như diễu hành, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là cuộc đua tại Thành cổ Quảng Trị, đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, trong bối cảnh thế giới vẫn không ngừng biến động với nhiều xung đột vũ trang, chiến tranh tiếp tục gây ra những mất mát to lớn cả về con người lẫn kinh tế, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và sự phát triển bền vững, thì những hoạt động mang thông điệp hòa bình càng trở nên cấp thiết.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa trái) cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng thực hiện nghi thức thả bồ câu vì hòa bình trên cầu Hiền Lương ẢNH: DUY ANH

"Tôi tin rằng, sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên cùng toàn thể vận động viên cũng như đông đảo người hâm mộ sẽ góp thêm những lời nguyện cầu thành tâm cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời xanh trong kia chỉ có những cánh chim bồ câu. Để trên mặt đất chỉ có những cánh đồng tươi tốt, các đô thị sầm uất và những con người thương nhau trong tình đồng loại", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Nơi vạch kẻ giữa cầu Hiền Lương lịch sử, đoàn diễu hành xe đạp hướng về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, trên mảnh đất từng thấm đẫm khói lửa chiến tranh, hôm nay đã nảy nở những giá trị của lòng nhân ái. Từ đó, mỗi người cùng chung tay lan tỏa khát vọng về một tương lai hạnh phúc cho nhân loại, bắt đầu bằng những việc làm thiết thực từ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2.

Từ giới tuyến đến khát vọng hòa bình

Không phải ngẫu nhiên Quảng Trị – mảnh đất từng oằn mình trong chiến tranh tiếp tục được chọn làm điểm đến của ngày hội. Tại nơi từng chia cắt hai miền, hôm nay, những đoàn xe đạp nối dài như một lời khẳng định hòa bình là giá trị phải được gìn giữ và vun đắp bằng nỗ lực chung của toàn nhân loại.

Thiêng liêng lễ thượng cờ tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Từ cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, biểu tượng của chia cắt trong quá khứ, hàng trăm vận động viên đã cùng nhau xuất phát, mang theo thông điệp đoàn kết, yêu thương và khát vọng sống trong một thế giới không còn tiếng súng.

Người dân Quảng Trị háo hức chào đón ngày hội ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ là một sự kiện thể thao cộng đồng, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình còn mang dáng dấp của một hoạt động văn hóa – xã hội giàu ý nghĩa, nơi ký ức và hiện tại gặp nhau.

Ban tổ chức kỳ vọng, qua từng mùa tổ chức, ngày hội sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng tầm trở thành một sự kiện mang tính quốc tế, thu hút ngày càng nhiều người tham gia, cùng góp tiếng nói vì hòa bình.

Hình ảnh xúc động khi đoàn xe đạp đi qua vạch giới tuyến trên cầu Hiền Lương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở phần cuối chương trình, ban tổ chức đã mời ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội Vì hòa bình 2026; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại biểu tiến ra giữa cầu Hiền Lương (cũ) thực hiện nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng – biểu tượng của khát vọng hòa bình.

Hàng trăm VĐV xe đạp di chuyển qua cầu Hiền Lương ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau lệnh xuất phát, những vận động viên đầu tiên cũng tiến đến giữa cầu, chim bồ câu và bong bóng được thả bay lên bầu trời, mở đầu hành trình diễu hành hướng về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.