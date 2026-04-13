VĐV 76 tuổi đạp xe 'Chung tay kiến tạo hòa bình' tri ân người ông liệt sĩ





Gia đình có công với đất nước

Trở về căn nhà tại phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) sau một buổi sáng đạp xe tập luyện với hành trình 30 km, ông (76 tuổi, Phó chủ tịch CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị) đưa chiếc xe đạp của mình ra trước sân lau chùi sạch sẽ. Từ đây cho đến thời điểm tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, ông phải luôn đảm bảo chiếc xe đạp của mình luôn ở trạng thái tốt nhất.

Ông Thảo sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Mấy ngày qua tôi cùng các thành viên trong CLB ra sức tập luyện. Tôi đang rất chờ đợi ngày khai mạc để có lần thứ 2 tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, đây không chỉ là một giải đua xe đơn thuần, với tôi đây là một chương trình rất ý nghĩa với bản thân và gia đình mình", ông Thảo chia sẻ.

Vừa nói, ông Thảo vừa lục lọi sau học tủ lấy ra một chiếc bằng khen cùng rất nhiều huân chương. Đây đều là bằng khen, huân chương của ông nội và bố mẹ ông Thảo. Gia đình ông Thảo là gia đình có công với cách mạng từ những năm kháng chiến chống Pháp.

Liệt sĩ Nguyễn Diện, ông nội của ông Thảo là một chiến sĩ nằm vùng tại chiến trường Ba Lòng những năm chống Pháp ẢNH: NVCC

"Ông nội tôi là liệt sĩ Nguyễn Diện, đại đội trưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam những năm 1945, ông kết nạp Đảng từ 1930 sau đó thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại chiến trường Ba Lòng. Ông nội sau đó hy sinh tại chiến trường và may mắn vẫn tìm được để đưa về an táng tại quê nhà", ông Thảo nghẹn ngào.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, bố mẹ của ông Thảo cũng đều là những người có công với cách mạng, đều thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại các chiến trường Ba Lòng, Thương Phước trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cả hai đều được Nhà nước trao tặng huân chương chiến công hạng 3.

Háo hức cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt, chính vì thế từ năm 2024 khi hay tin tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ nhất, ông Thảo đã rất háo hức. Suốt 16 năm mê môn đạp xe thể thao, trải qua rất nhiều giải đua cạnh tranh khốc liệt nhưng với ông Thảo, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình là chương trình ý nghĩa nhất mà ông luôn khao khát được tham gia.

Ông Thảo (đứng chính giữa) siêng năng tập luyện cùng các thành viên trong CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Năm 2024, tôi tham gia đạp diễu hành qua các "địa chỉ đỏ" ở quê hương, tôi cảm thấy rất tự hào mỗi khi đặt chân đến đó bằng chính đam mê của mình. Các địa điểm đã là biểu tượng của hòa bình, của sự hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Điều mà ông nội và bố mẹ tôi đã nỗ lực có được, để hôm nay tôi được đạp xe trong hòa bình", ông Thảo xúc động.

Những ngày qua, ông Thảo cùng các thành viên trong CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị vẫn đều đặn dậy sớm, ra sức tập luyện để chuẩn bị cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra.

VĐV 76 tuổi chăm sóc cho "ngựa chiến" để sẵn sàng cho giải đua sắp tới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hầu hết, các thành viên lớn tuổi trong CLB sẽ tham gia đạp diễu hành, các thành viên trẻ tuổi, dồi dào sức lực sẽ tham gia giải đua xe đạp, nhưng với ông Thảo năm nay ông quyết tâm "chiến đấu" hết mình với ngày hội.

"Tôi biết bản thân có tuổi rồi nên cũng muốn có lần cuối thử sức và quan trọng là hết mình với một giải đua xe đạp rất ý nghĩa được tổ chức tại quê hương Quảng Trị", ông Thảo nói.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình mang ý nghĩa đặc biệt với ông Thảo ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 diễn ra trong hai ngày 18 - 19.4, trong đó các VĐV sẽ tham gia lễ khai mạc và thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đạp diễu hành từ cầu Hiền Lương đi nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh vào sáng 18.4; ngày 19.4, các VĐV sẽ tham gia giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.







