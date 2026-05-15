Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định chưa có bằng chứng khoa học cho thấy ăn xoài làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Cảm giác “nóng trong người” sau ăn xoài thực chất thường liên quan đến ăn quá nhiều, thiếu nước hoặc dạ dày nhạy cảm.

Ăn xoài điều độ vẫn có lợi cho mùa hè nhờ giàu chất xơ, vitamin C và hỗ trợ tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Chitra BK, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện KIMS ở Bengaluru (Ấn Độ), giải mã sự thật về việc ăn xoài có gây 'nóng trong người' hay không.

Nữ chuyên gia giải thích: Về mặt y học, chưa có nghiên cứu khoa học nào được thực hiện về mối tương quan giữa việc ăn xoài và sự tăng nhiệt độ cơ thể. Các triệu chứng được gọi là "nóng" thường bị nhầm lẫn với việc ăn xoài. Từ góc độ y học, cụm từ "nóng trong người" thường được sử dụng trong ngôn ngữ hằng ngày không đề cập đến sự tăng thực sự của nhiệt độ cơ thể cốt lõi, theo tờ Hindustan Times.

Tuy nhiên, việc nhiều người tin rằng ăn xoài gây “nóng trong” không phải hoàn toàn vô căn cứ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Chitra BK, sau khi ăn xoài, một số người có thể gặp các triệu chứng như loét miệng, nóng rát dạ dày, khó tiêu, đổ nhiều mồ hôi, kích ứng da hoặc cảm giác nóng bức trong cơ thể. Vì vậy, họ thường cho rằng xoài làm tăng “nhiệt” cơ thể.

Thực tế, những biểu hiện trên là có thật nhưng chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống tổng thể hoặc tình trạng uống không đủ nước, chứ không phải do xoài trực tiếp làm cơ thể “nóng” lên.

Cô Chitra cũng khẳng định không có mối liên hệ nào giữa xoài và mụn trứng cá, dù ăn quá nhiều dẫn đến tăng lượng đường trong máu có thể gây nổi mụn ở những người dễ bị mụn.

Vậy đâu là vấn đề?

Chuyên gia Chitra cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc ăn quá nhiều. Vì vậy ăn điều độ là điều không thể bỏ qua. Những người những người dễ bị trào ngược axit, có dạ dày nhạy cảm, loét miệng hoặc gặp vấn đề về đường huyết nên cẩn thận hơn khi ăn xoài.

Tuy nhiên, xoài lại có tác dụng làm dịu tự nhiên, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng. Nhờ giàu chất xơ và vitamin C, loại quả này hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột. Ăn xoài với lượng vừa phải còn có thể góp phần tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa trong mùa hè, theo Hindustan Times.