Xoài hay dưa hấu: Loại nào làm tăng đường huyết chậm hơn?

Vì vậy, việc lựa chọn xoài hay dưa hấu cần dựa trên tổng thể giá trị dinh dưỡng, đặc biệt với người tiền tiểu đường hoặc kháng insulin, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Tăng đường huyết không chỉ do loại trái cây mà còn do cách ăn

Tăng đường huyết là tình trạng lượng đường trong máu tăng sau khi ăn, và mức tăng này phụ thuộc nhiều vào khẩu phần cũng như cách kết hợp thực phẩm. Nếu ăn nhiều xoài cùng lúc, đường huyết có thể tăng mạnh.

Xoài khi ăn cùng chất đạm hoặc chất béo sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Ngoài ra, xoài hơi xanh cũng có xu hướng làm đường huyết tăng chậm hơn so với xoài chín.

Trong khi đó, dưa hấu chứa nhiều loại đường dễ hấp thu nên thường khiến đường huyết tăng nhanh hơn. Tuy vậy, nếu ăn với lượng hợp lý, dưa hấu vẫn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Hiểu đúng về chỉ số GI và tải lượng đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) phản ánh tốc độ làm tăng đường trong máu sau khi ăn, trong khi tải lượng đường huyết (GL) cho biết mức độ ảnh hưởng thực tế dựa trên cả khẩu phần. Vì vậy, GL thường được xem là chỉ số đánh giá toàn diện hơn.

Xoài ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Nghiên cứu đăng trên Current Developments in Nutrition cho thấy xoài có thể làm tăng đường huyết tùy thuộc vào độ chín và lượng ăn.

Xoài có chỉ số GI ở mức trung bình nhưng lại chứa nhiều carbohydrate. Dù vậy, lượng chất xơ trong xoài có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, hiệu quả này sẽ khác nhau tùy vào loại xoài và khẩu phần.

Với lượng ăn hợp lý, xoài vẫn có thể nằm trong chế độ ăn hằng ngày, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

Dưa hấu tác động ra sao đến đường huyết?

Theo bài tổng quan trên Diabetes Research and Clinical Practice, dưa hấu có chỉ số GI cao nhưng lại chứa nhiều nước.

Điều này đồng nghĩa với việc đường trong dưa hấu được hấp thu nhanh hơn, dù tổng lượng carbohydrate trong mỗi khẩu phần không quá lớn.

Xoài hay dưa hấu làm tăng đường huyết chậm hơn?

Xét về tốc độ, xoài có xu hướng làm đường huyết tăng chậm hơn so với dưa hấu. Tuy nhiên, xoài chín lại chứa tổng lượng đường cao hơn.

Ngược lại, dưa hấu có tổng lượng đường thấp hơn trong mỗi khẩu phần nếu kiểm soát tốt lượng ăn, dù tốc độ hấp thu nhanh hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia để kiểm soát đường huyết

Ông Luke Coutinho, chuyên gia sức khỏe tại Ấn Độ, khuyến nghị mỗi lần chỉ nên ăn một quả xoài nhỏ hoặc nửa quả xoài lớn. Ăn quá nhiều vẫn có thể làm tăng đường huyết do hàm lượng fructose.

Khẩu phần hợp lý là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường huyết. Kết hợp trái cây với thực phẩm giàu đạm hoặc chất xơ cũng giúp làm chậm hấp thu đường.

Ngoài ra, nước ép trái cây thường khiến đường huyết tăng nhanh hơn nên cần hạn chế. Ăn trái cây sau bữa chính cũng giúp đường huyết tăng chậm hơn so với khi ăn lúc đói.

Ăn đúng cách để tận dụng lợi ích trái cây

Mỗi loại trái cây đều có lợi ích riêng. Quan trọng không phải chỉ là chọn loại nào, mà còn là cách ăn và lượng ăn.

Một chế độ ăn cân bằng, hợp lý sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và duy trì sức khỏe ổn định trong mùa nóng.